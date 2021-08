CM Punk está cerca de poner punto final a la pausa que puso a su participación en el mundo de la lucha libre de entretenimiento. De acuerdo con los reportes de páginas especializadas, el nacido en Chicago volverá a la acción en el próximo evento de All Elite Wrestling (AEW). Esta inesperada situación ha causado revuelo y diversos personajes se pronunciaron.

Uno de ellos fue Roman Reigns, quien se alista para defender el título del campeonato Universal en SummerSlam. El actual monarca de WWE brindó una entrevista a BT Sport en la que no pudo evitar mencionar al antiguo integrante del roster de UFC. El samoano respondió una consulta del periodista Ariel Helwani que guarda relación con los peleadores a medio tiempo.

Para entrar en contexto, según recordó Helwani, CM Punk siempre criticó a las superestrellas de WWE que realizaban apariciones esporádicas y tenían una agenda liviana con respecto a los demás. Entonces, el dueño del cinturón expresó una postura totalmente diferente a la del ex integrante del desaparecido grupo The Nexus.

Roman Reigns defenderá el título Universal contra John Cena. (Foto: WWE)

“Estas palabras vienen de gente que se pensaban que era mejor de lo que realmente era. CM Punk, por ejemplo, no era tan bueno ni estaba en el nivel de John Cena. Tampoco del de The Rock. Él era el que era, punto”, indicó Roman Reigns con respecto a los luchadores que han tenido esos roles en la compañía.

El ex The Shield continuó: “Entiendo la frustración de querer más, como la que tenía Punk. Pero como dije, tienes que aceptar la situación. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer para estar en esta posición ante alguien como Cena, y si alguien viene para quitármela, trabajaré como nadie para que sea yo el que esté ahí”, cerró.

Las explosivas palabras de Roman Reigns llegaron a solo unas horas del posible estreno de CM Punk en AEW. Se espera que el luchador regrese a los cuadriláteros este viernes durante la emisión de AEW Rampage, uno de los programas semanales (el otro es AEW Dynamite) que presenta la compañía.

Por su lado, el samoano entrará en acción este sábado 21 de agosto en el evento más importante del verano: SummerSlam. Ese día, el campeón defenderá el título Universal, acompañado de su representante Paul Heyman, ante John Cena en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.