Ya estamos en condiciones de afirmar que no hubo tardanzas, ni indisciplinas. En el proceso de Juan Reynoso, las credenciales se ganan en las prácticas. Las camisetas empapadas de sudor son la única ventana para ingresar al universo de convocables indiscutibles. Las mediciones, los test. Los futbolistas mencionados pueden volver, aunque queda la duda si el comando técnico de la bicolor tolerará que casi todos estos hayan jugado con sus clubes la primera semana de septiembre, a pesar de que tres días antes habían pedido pasar más tiempo en las camillas de Videna en lugar de saltar al campo.

El entrenador de la Bicolor quiere a sus convocados al cien por ciento. Que el desgaste no tenga límites. Sin contar los días, ni mirar el reloj. Entregar todo desde el calentamiento de cada práctica. Esa variable -que tendríamos podríamos llamar sacrificio- es lo que deberíamos medir y analizar en el llamado del ‘Cabezón’, este lunes al mediodía. Ya los tiempos cambiaron. Si es posible ponerle una banda sonora a esta etapa de la selección, por supuesto que encaja el estribillo tribal de una conocida marca de gaseosas en días de Eliminatorias. Ese que decía “su-de-mos-la camiseta”.

-La principal preocupación-

Juan Máximo Reynoso ha confirmado a su entorno que se mantendrá firme con sus criterios. También sabe que habrá una reunión de balance a su trabajo antes de las fiestas de Navidad en Videna. Estarán también Juan Carlos Oblitas, director de selecciones, y Agustín Lozano, presidente FPF.

Desde el análisis puramente futbolístico, quien tiene más opciones de volver es Christian Cueva. De los grandes ausentes en setiembre, es el que más minutos ha sumado con su club. Además, ‘Aladino’ puede solucionar un déficit que es urgente atender: el ataque por izquierda. Sin ‘Orejas’ al cien por ciento, con Bryan Reyna lejos de ser titular en Alianza, quedan pocos nombres para hacerle daño al rival por ese sector del campo.

La presencia del comando técnico de Juan Reynoso en Matute, para el Alianza-Melgar, tuvo mucho que ver con Cueva, quien solo jugó 30 minutos. Reyna tuvo poco más de un cuarto de hora en el campo. A unos cientos de kilómetros al norte, ‘Orejas’ entró ante Vallejo en el minuto 67. En el Rímac, el lateral derecho Jhilmar Lora debe haber recibido la alerta que ya tiene DNI un tal Oliver Sonne, futbolista nacido en Dinamarca, nieto de peruana, que juega en su misma posición.

Como le respondiera Juan Gabriel al periodista mexicano Fernando del Rincón, hoy imagen de CNN: “lo que se ve, no se pregunta”. Juan Reynoso no aceptará fatigas musculares. No esperará a nadie.

Sacrificio por sobre todas las cosas. A este periodista no le gusta adelantarse en las convocatorias. Pero Aldo Corzo es el símbolo de esta necesario entrega. Este lunes serán llamados Aldo Corzo y 25 más.

El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.