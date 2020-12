Zlatan y su equipo ideal de todos los tiempos: Messi y Cristiano no tienen lugar | FOTOS El popular delantero eligió a su once histórico en una reciente entrevista con la ‘Gazzetta dello Sport’. No se incluyó y puso a Ronaldo al lado de Maradona en ataque. “Es el más grande, mejor que yo”, dijo con humildad sobre el ‘Pelusa’