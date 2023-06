El predictamen fue elaborado a partir de los proyectos de ley de los congresistas Sigrid Bazán, de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, y Jorge Flores, de Acción Popular. La iniciativa busca que se prohíba que los bancos y entidades financieras cobren la comisión por transferencia interbancaria a los clientes. En caso se apruebe la ley, las cajas de ahorro y las cooperativas no se verían afectadas.

“En el contrato de cuenta de ahorro y en el contrato de cuenta corriente no procede el cobro de la comisión por transferencia bancaria a otra o desde otra entidad bancaria del sistema financiero, con excepción de la transferencia hacia o desde una caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular o cooperativa de ahorro y crédito”, señala la propuesta.

En los mismos términos, se establece que los bancos y entidades financieras tampoco podrán cobrar la comisión de pago de una tarjeta de crédito. Sí lo podrán hacer las cajas y cooperativas.

El dictamen todavía debe ser debatido en el Pleno del Parlamento.

Posiciones opuestas

El documento recoge las opiniones de diversas instituciones. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva (BCR) se mostraron en contra de la medida.

El BCR, por ejemplo, cuestionó que se legisle sobre el cobro de comisiones cuando actualmente está prohibido en caso no se cuente con una justificación técnica.

“La regulación vigente contempla mecanismos para impedir el cobro de comisiones que no cuenten con una justificación técnica que suponga un gasto real y demostrable para el proveedor del servicio, a que no impliquen un servicio adicional o complementario a las operaciones contratadas por los usuarios, efectivamente prestado y que justifique el traslado de dicho costo al usuario”, señaló.

Por otro lado, la SBS advirtió que impedir que se realicen pagos entre entidades bancarias podría suponer el rompimiento de cadenas de pagos.

“La prohibición de la comisión por el servicio de transferencias entre empresas del sistema financiero podría generar un rompimiento en la red de pagos, pudiendo además provocar que las entidades financieras dejen de ofrecer dicho servicio, en perjuicio de los usuarios y promoviendo un mayor uso de efectivo en la economía, con las ineficiencias y riesgos asociados a ello”, advirtió.

El MEF, por su parte, opinó en contra de la aprobación del dictamen porque iría en contra de la libertad de empresa “en particular sobre la libertad de organización que comprende la política de precios [y] desincentivaría a las entidades financieras para brindar ciertos servicios, afectando a los clientes financieros, en especial a los sectores más vulnerables en detrimento del proceso de inclusión financiera en el país”.

Reacciones

Para Ricardo Montero, jefe de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el proyecto atenta contra el avance de la inclusión financiera en el país, pues impide que se usen y mantengan las infraestructuras que permiten la interconectividad.

“Para poder hacer transferencias interbancarias se necesita infraestructura necesaria. Eso tiene un costo. La comisión aprobó que no se cobre por este servicio, entonces los bancos van a tener dos alternativas: o dejan de proveer el servicio de transferencias interbancarias o comienzan a cobrarle a sus usuarios”, indicó.

Este traslado de recursos podría traducirse en incrementos en la tasa de interés, advirtió Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

“El efecto final de reducir o eliminar los costos de las transferencias será que los bancos buscarán otra forma de cobrar esos costos. Los bancos tienen muchísimas formas de cobrar, te pueden pagar menos tasas de interés por los saldos que tienen en ellos, te podrían dar menos beneficios como cliente y otros”, remarcó.

Por otro lado, Jorge Delgado, director de la Asociación de Microfinanzas, cuestionó que el dictamen solo considere la prohibición para las entidades bancarias y no para las cajas o cooperativas.