Los gremios empresariales ven con buenos ojos los cambios en el gabinete ministerial, pero se encuentran a la expectativa de los anuncios que podría hacer la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló Jessica Luna, gerente general de ComexPerú.

“El cambio es positivo ya que habíamos llegado a un nivel crítico de confrontación que tenía a todos paralizados. Sin embargo, estamos a la expectativa de los anuncios sobre cuatro puntos que marcarán la línea de liderazgo de la primera ministra”, indicó.

Entre los puntos, ComexPerú considera fundamental deslindar con el tema de la Asamblea Constituyente. “No marcar distancia con esa iniciativa mantiene paralizada la inversión privada de cualquier tamaño. El segundo punto es la ratificación de Julio Velarde, ya que los días pasan y esto no se concreta y genera incertidumbre afectando la inversión privada”, aseguró Luna.

“Esperamos que se impulse un diálogo público, privado y con la sociedad civil para buscar soluciones concretas a los problemas que enfrenta el país en estos momentos. En esa línea, el cuarto punto es dejar los mensajes populistas y enfocarnos en soluciones reales”, anotó Luna.

El presidente de la República, Pedro Castillo lanzó formalmente la llamada “segunda reforma agraria”, un programa gubernamental que incluye una serie de medidas para impulsar el agro en el país. Más detalles en la pregunta del día.

En ese sentido, citó como ejemplo que la Segunda Reforma Agraria no ha anunciado ningún cambio disruptivo, “se habla de continuismo, programas que ya están en marcha, proteccionismo, pero nada va a solucionar los problemas generales que sufre la pequeña agricultura. Así también la Agenda 19 que planteó el Ministerio de Trabajo. Esperamos retomar una agenda que esté más alineada a los problemas que afectan al país como la informalidad, los altos costos laborales y que permita generar empleo verdadero y de calidad”, finalizó la representante del gremio.

Por su parte, la Unión de Gremios del Perú (UGP) saludó los cambios realizados al Gabinete Ministerial. “Esperamos que el nuevo Gabinete restablezca la confianza y estabilidad que el Perú necesita y ayuden a reactivar las inversiones privadas, en las que el 64% pertenece a los micro y pequeños empresarios y trabajadores independientes”, precisaron.

“Prioricemos el diálogo, la gobernabilidad y una agenda común de desarrollo social y económico”, puntualizó la UGP, y coincidió en que el proyecto de la Asamblea Constituyente no sea una política de gobierno.

DÓLAR Y BOLSA

Para Omar Azañedo, fundador y CEO de Noncash, la reacción del tipo de cambio ha sido muy zigzagueante. “Hubo mucha volatilidad del dólar durante todo el día, hasta llegar a S/ 4,068 y luego a repuntar a S/ 4,096; cerrando en S/ 4,09. La venta se ha manejado entre S/ 4,08 y S/ 4,11. Con esto es probable que, al lanzarse a comprar, se presione aún más al alza”, anotó.

Para Azañedo, no se puede asegurar aún una tendencia sostenida a la baja del dólar ya que, con la variación de ayer, sigue siendo un dólar alto. “Nuestra moneda sigue depreciada, no me adelantaría a asegurar que el dólar va ha retroceder de manera significativa. Durante el año va a seguir al alza y este Gobierno debe insistir en reducir el ruido político que genera inestabilidad para empezar a retroceder, poco a poco, y acercarnos más a los S/ 4,00″.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, hace un análisis del impacto de los índices de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y concluye que se debe al cambio de los siete ministros del gabinete. “Si vemos la canasta de acciones de la región, la chilena está bajando 0,5% y la brasilera cae 0,3%, pero en el Perú las acciones de las empresas suben 5,5% y ello se debe a un tema coyuntural, en este caso, ante quiénes son los que se han ido del Gabinete”, dijo.

“El mercado se siente más entusiasta y tiene más confianza en el nuevo gabinete de Mirtha Vásquez, que da más tranquilidad a los inversionistas y hay mejores perspectivas”, aseguró.

Para Arispe, “los tres indicadores que uno debe ver son los índices de acciones, la tasa de interés de bonos soberanos y el tipo de cambio. Todo está mostrando una mejoría, pero lo que debe haber es confianza en que el Gobierno va a promover la inversión privada. Los países crecen donde hay fomento de esta. Así funciona la economía”, finalizó.

