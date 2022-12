En conversación con Día1, la ejecutiva detalla cómo se está dando la recuperación de la oferta de pavos pese a la inflación o los riesgos del sector como la gripe aviar, así como la apertura de más puntos de canje, los cambios en el consumo y las innovaciones que despliega para la Navidad, con más alternativas además del pavo entero. Para el próximo año ya prepara lanzamientos grandes.

—¿Cómo avanza la venta de pavos en esta campaña navideña hasta el momento para San Fernando? Según el Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) se espera un 7% más de colocaciones que el año pasado.

Nos va bastante bien , la campaña no es solo diciembre, la campaña navideña se empieza a gestar desde mayo. Los primeros cierres de venta se dan en junio y julio. Estamos cumpliendo con todos los objetivos de venta. Hemos aprendido, en un momento pensamos que el consumidor no iba a responder al pavo como opción de cena navideña y fue todo lo contrario. Incluso el año pasado nos quedamos un poco cortos, no pudimos satisfacer la demanda que hubo por eso. Aprendimos y ahora sí.

Se ha puesto a prueba [en estos años] la importancia del pavo en la cena navideña.

—¿Entonces este año ya no habrá el problema de que la demanda supere la oferta, que mencionaron el año pasado?, ¿cuántos pavos se han colocado hasta el momento?

Para este año, estamos proyectando colocar 1,3 millones de pavos. El año pasado fueron 1 millón 115 pavos, por lo que sí se ve un crecimiento , el que preveíamos.

—Con ello, ¿se ha alcanzado la recuperación de sus cifras prepandemia, del 2019?

No, aún no con respecto al 2019. El año de la recuperación total la estamos proyectando para el 2023.

—¿A qué se debe que todavía no se llegue a recuperar?, ¿la inflación ha sido determinante?

Sí, definitivamente una parte tiene que ver con la inflación. Y otra en que el ciclo de recuperación del pavo se juega así: la demanda del pavo se compone por lo que se compra en el año en curso y lo que viene del año pasado, que se canjea este año. Por eso la recuperación es un poquito más lenta. Pero, de hecho, el efecto inflacionario también influye, de todas maneras.

—¿Eso impacta en los costos del pavo y en su disponibilidad?

El precio está dado por la oferta y la demanda, lo que el mercado está pidiendo. Sí hay cierta sensibilidad al precio, pero creo que sobre todo está relacionado a este ‘delay’ que te comento: se necesitan dos años completos para ir recuperando el volumen del pavo. Prevemos que el próximo año venga la recuperación completa, con las cifras del 2019, que fue un año de crecimiento fuerte con relación al 2018.

—¿Cuántos pavos fueron colocados en el 2019?

En todo el 2019 fueron 1,5 millones. Ahora debemos estar a un 9% a 10% de alcanzar los números prepandemia.

—Mencionó que los vales son importantes dentro de las colocaciones de pavos de San Fernando, ¿cómo se han ido recuperando?

Sí, la proporción puede haber subido un poquito frente al año pasado, los vales representan el 69% de las colocaciones de pavos este año . Y lo que no han entregado las empresas, el ‘shopper’ lo busca en el punto de venta.

—¿Cuáles son los otros canales a los que suele ir el ‘shopper’?

Supermercados y otros detallistas, no solo las cadenas grandes de supermercados, minimarkets, multimarkets, tenemos tiendas afiliadas. Además de la venta en provincias, con distribuidoras que atienden a los lugares físicos. Y tenemos el e-commerce, que viene creciendo.

Inflación y recuperación de la oferta

—A lo largo del año, la inflación ha afectado a los precios de los productos y de la cadena de producción, ¿en qué parte de la cadena del pavo ha hecho mayor presión? ¿qué efectos ha tenido en el precio final?

No podemos negar que hay un proceso inflacionario. Nos afecta en absolutamente todo, en los granos, que es la parte principal de nuestros costos, también en los empaques y el transporte, todo está más caro y es lo que estamos viviendo es una situación global.

Respecto al impacto en el precio, pues, puedo tener un costo mayor pero si quiero seguir siendo una marca relevante, manteniendo el tamaño y la importancia de la categoría, el precio va a ser lo que el mercado permita teniendo en cuenta la oferta que hay en el mercado. Nosotros siempre vamos a procurar seguir llegando al consumidor porque finalmente el proceso inflacionario es cíclico.

Jéssica García, gerenta de márketing de San Fernando

—La presión de costos ya se arrastraba desde el año pasado.

Sí, y este año se acentuó.

—Dentro de este ciclo, ¿cómo estiman la presión de costos para el próximo año?

Sí, nosotros trabajamos con escenarios. Puede que sí, que se mantenga, pero puede que mejore un poco también. Tenemos planes para los diferentes escenarios. Estamos buscando oportunidades para soportar el costo todo lo que se pueda, mejorarlo e impactar lo menos posible en el mercado.

—¿La oferta de pavo se recuperará el próximo año en todos esos escenarios que prevé?

Sí, totalmente. Tenemos planes para alcanzarlo en cualquiera de los escenarios. Es un objetivo.

Los pavos que comercializa la compañía son congelados.

—Si bien ya nos encontramos en plena campaña navideña, hay ahora una crisis social y política en el país, ¿se mantiene igual la apertura de las Paviferias?, ¿cómo manejarán la distribución de los congelados esta última semana con los bloqueos viales?

Tenemos planes de contingencia . Estamos atentos a todo lo que viene pasando, a las disposiciones de las autoridades, lo tenemos mapeado. Esperemos que las cosas mejoren, tenemos previsto planes de contingencia en cualquier caso.

—¿En este momento ya abrieron las Paviferias?

No, las Paviferias abrirán el 21 al 24 y luego del 29 y el 30 de diciembre.

—¿En qué consisten los planes de contingencia?

Los vamos a ir comunicando en caso se apliquen. Lo tenemos para las Paviferias y también en otros canales, en las otras opciones de canje. Y respecto a los puntos de canje, tendremos uno en el Real Plaza en Puruchuco, donde abriremos una feria, con una zona de experiencia. E s un proyecto bien interesante que estamos sacando adelante, un ‘upgrade’ de nuestra feria, buscando mejoras.

—¿En base a esta experiencia ampliarán esta alianza con Real Plaza u otros ‘malls’?

Sí, siempre son alternativas, oportunidades de aprendizaje y de ir mejorando siempre. Nuestro foco es el consumidor. Siempre, después de cada campaña navideña, investigamos, para ver lo que funcionó o no para armar los planes siguientes.

Paviferias y crisis

—En esta última semana del bloqueo de las vías, ¿qué estrategias ha desplegado San Fernando para seguir surtiendo sus canales de supermercados y preparándose para la apertura de las Paviferias?

Lo normal es el traslado terrestre, pero tenemos planes de contingencia para hacer lo que sea necesario si no se nos permitieran usar las vías acostumbradas. Ahora, independientemente de eso estamos en un momento de crisis. Pero la empresa ya tiene como 75 años y ya ha pasado por cosas como las de ahora y ha logrado llegar al consumidor.

—Este año son 6 Paviferias en Lima, ¿habilitarán más puntos de venta’?

Son 6 Paviferias en Lima, pero adicionalmente tenemos 22 puntos de canje. Y otros 30 puntos de canje en el resto del Perú

—¿Hubo un incremento de puntos de venta frente al año pasado? Normalmente se ven largas colas los días de canje.

Tenemos algunos más en provincias que el año pasado. En la mayoría son los mismos y en algunos pocos casos cambiamos de ubicación.

—¿El incremento de estos puntos de canje responde a las largas colas que hubo el año pasado?

Sí, las colas a veces es cuestión de horarios, mucha gente tiene la sensación de que si sale antes es mejor, pero es cuando más se aglomera la gente. Vamos a ir informando donde hay menos carga para que los consumidores sepan.

Para evitar las largas colas de las Paviferias, la ejecutiva comenta que estarán informando a través de los medios de comunicación y sus canales los lugares que tengan menor flujo y las mejores horas.

—¿La apertura y surtido de las Paviferias y la totalidad de puntos de venta en algunas regiones va a depender de cómo se resuelva la crisis en este momento?

Sí, las medidas que vayamos tomando o los cambios, si es que son necesarios, los vamos a ir comunicando.

—A pesar de la crisis, ¿se mantienen las proyecciones entonces?

Sí, porque la campaña prácticamente ya está hecha . Nosotros empezamos a gestionar todo en mayo.

—Hace unas semanas hubo una alerta por la gripe aviar, ¿esto tuvo algún efecto o redujo el consumo durante los primeros días?

La verdad, no. Al principio vimos un poco de nerviosismo, pero hemos trabajado bastante con la Asociación Peruana de Avicultura para hacer llegar la información de la manera más clara hacia el consumidor. Colaboramos con las autoridades también, con Senasa y nuestro rol como líderes es apoyar y prever los recursos para informar.

Ya está claro para el público en general que no hay riesgo para el ser humano con la gripe aviar, el riesgo es que se contagien más animales, que mueran y haya poca oferta en el mercado y es lo que hay que evitar. Hemos redoblado la vigilancia sanitaria y es algo con lo que hay que lidiar, parte de los riesgos del sector.

Innovaciones de campaña

—El año pasado lanzaron pavos de menor tamaño como alternativas al mayor precio del dólar, ¿este año han reforzado estos lanzamientos o han incorporado otros?

Para esta campaña hemos renovado el ‘packaging’ del pavo entero de 6 a 8 kilos, que ahora vienen con asa, un empaque que hará más fácil y seguro el recojo del pavo. También renovamos la parte gráfica para la celebración. Además, tenemos otro tipo de productos pensados para diferentes familias, grandes y pequeñas como pechugas de pavo congeladas, lonjas de pechuga ya horneadas para que las calientes, enrollado de pavo, horneado con sabor leña, productos de cerdo, entre otras opciones. Vamos viendo cómo van evolucionando el consumidor y las familias, buscando productos que encajen con su estilo de vida.

—Incentivar el consumo de carne de cerdo dentro de casa ha sido uno de sus objetivos. ¿cómo va el consumo y la preferencia de esta carne?

Nos va súper bien con nuestros cortes de empaque al vacío, también de los parrilleros, con cortes crudos y saborizados. Es la evolución del consumidor, importa la practicidad y la indulgencia. El consumo de esta carne creció mucho en pandemia, por lo que el consumidor hoy está más habituado a comer cerdo que antes de ella. Y es menor oneroso que comer fuera. Inclusive está reemplazando a la carne de res.

—¿Esto tiene que ver con la indulgencia o con el precio de la carne de cerdo frente a la de res?

Tiene mucho que ver con la indulgencia, pero puede haber algo también relacionado al precio.

—¿Se ha visto algún cambio en el consumo de sus productos ante el contexto inflacionario?

Sí, hay de todo para todos, cada uno hace su ahorro dentro de sus necesidades y posibilidades. De repente las personas de mayor poder adquisitivo, que salían todos los fines de semana a comer fuera, ahora lo hace menos. Y también hay gente más ajustada que pasa a comprar productos más económicos.

—¿La carne de cerdo también se vio muy impactada en su cadena de producción este año?

Todo ha sido impactado. Pero en todos los casos buscamos formas de irlo paliando. Si se incrementa la materia prima, revisamos nuestros procesos para alinearlos, hacerlos eficientes y buscar ahorros por otro lado.

—¿Hubo incremento en el precio final como efecto de este mayor costo?

Sí, se ha seguido incrementado. Es un tema de industria a nivel global y depende de la estrategia de cada compañía cómo le hace frente. Siempre buscamos eficiencias internas antes de disminuir la relevancia de las categorías con las que trabajamos. A nivel del traslado al precio final, hemos ajustado todo lo posible y el mercado ha respondido.

—¿Qué innovaciones vendrán con los vales en esta campaña?

Siempre hemos tenido dos tipos de vales: el ‘vale pack’, tienes la opción de canjear pavo o cerdo. Y ahora tenemos el ‘vale mix’, con la que se tiene la opción de canjear pavo entero o una bolsa de 7 kg de rodajas de piernas de pavo . Ese tamaño hace más práctico el manipuleo y horneado del pavo. Es un piloto que tenemos ahora en Lima y que según la respuesta lo extenderemos.

—¿Es adicional al ‘vale pack’?

Sí, es un tercer vale que tenemos en el mercado.

—¿A partir de cuándo la gente empieza a canjear los pavos?

Ya ahora algunos están canjeando, pero lo fuerte empieza a partir del 21, donde la gente se concentra, por eso a partir de esa fecha se abren las ferias y se espera un flujo importante de consumidores.

Lanzamientos y ‘food service’

—¿Qué lanzamientos están preparando para el próximo año?

Ahorita no es momento porque estamos en modo campaña. Pero sí tenemos innovaciones pendientes, que vamos a desplegar desde el 2023. Ahora estamos en la operación de la campaña. La venta casi que se dio, pero nos faltan los canjes, las ferias y todo ese movimiento para atender a los consumidores.

—¿Cuáles son los lanzamientos que veremos en el 2023?

Tenemos dos o tres que vamos a sacar pronto. Serán lanzamientos importantes.

—¿Cuándo se lanzarán? ¿Estarán enmarcados entre los productos ‘listos para consumir’?

Sí, verán la luz en los primeros cuatro meses, entre marzo y abril.

—¿Cómo avanza la recuperación del ‘food service’?

El canal ‘food service’ ha tenido una recuperación y luego se aguantó un poquito por la tendencia al consumo dentro del hogar a inicios de año. Pero está recuperando la senda del crecimiento.

—¿Esta recuperación desde cuándo se ha retomado?

Todo el año ha ido mejorando, estuvo en una meseta a inicios de año y luego se ha ido regularizando.

—Este año estarán muy cerca de las cifras 2019 en cuanto a las colocaciones de pavo, como ha comentado. ¿A nivel de todas sus líneas de productos a lo largo del año se espera un crecimiento frente al año pasado?

Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos, En general ha sido un buen año y va avanzando la recuperación prepandemia. Tendremos un crecimiento del 18% en general este año.