El precio del oro se estabilizaba el miércoles, un día después de haber tocado un mínimo de más de dos meses, mientras los inversores esperaban la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y las pistas sobre su futura trayectoria de tasas de interés.

A las 0955 GMT, el oro al contado cotizaba sin cambios a US$ 1,868.66 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos se mantenían estables en US$ 1,870.30.

“El oro se encuentra en modo de espera”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank. “Lo más importante es lo que diga Powell sobre las perspectivas futuras (...) Si suena como con una posición muy dura, el precio del oro podría sufrir más presión y el dólar podría apreciarse más”.

El índice dólar se alejaba el miércoles de sus máximos de 20 años, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenían cerca del nivel del 3%.

La Fed publicará un comunicado de política monetaria a las 1800 GMT, seguido de la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell.

Se espera que el banco central aumente su tasa de interés de referencia en medio punto porcentual para ayudar a controlar la inflación, después de un aumento de la tasa de un cuarto de punto en marzo, y anuncie planes para reducir sus casi 9 billones de dólares en activos.

Aunque el oro se percibe como una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas de interés y de los rendimientos de los bonos en Estados Unidos eleva el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses, al tiempo que impulsa al dólar, en el que cotiza el metal precioso.

“A estas alturas, los inversores ya han descontado los riesgos financieros que plantea el conflicto (Rusia-Ucrania) y han reducido parte de las operaciones basadas en el miedo”, dijo Rupert Rowling, analista de mercado de Kinesis Money, en una nota.

“Por ahora, el oro se queda buscando el siguiente soporte para evitar nuevas caídas, más que cualquier esperanza de que recupere el umbral de los US$ 1,900 a corto plazo”.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.2% a US$ 22.59 la onza, el platino ganaba un 1.2% a US$ 973.50 y el paladio sumaba un 0.9% a US$ 2,274.68.

