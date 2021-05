La criptomoneda Ether tocó un nuevo pico este martes, antes de caer con fuerza después de que algunos inversores tomaron ganancias de un mercado candente repleto de dudosos nuevos actores.

Un día después de superar los US$ 3,000 por vez primera, el Ether -el “token” comerciado en la cadena de bloques Ethereum- tocó los US$ 3,457.64 en la plataforma bitstamp, antes de perder un 6% a US$ 3,244.

Pese a todo, sigue acumulando un alza cercana al 340% este año. El aumento se debe en parte a excedentes de flujos hacia el Bitcoin, cuya estatura ha crecido gracias a la entrada de actores de renombre como Elon Musk, de la automotriz Tesla, y el inversor de Wall Street, Stanley Druckenmiller. También se está viendo beneficiada por un frenesí especulativo en esta clase de activos.

La criptomoneda de broma Dogecoin ha trepado un 9,000% este año, elevando la suma de sus “tokens” emitidos a más de US$ 54,000 millones. Otros nuevos tokens han proliferado y los compradores se apilaron esta semana en varias nuevas monedas pequeñas promocionadas por estrellas del cine para adultos.

“Lo que estamos viendo ahora mismo es la definición del exceso especulativo”, dijo Kyle Rodda, analista de IG Markets, que lo relacionó con la burbuja tecnológica de dos décadas atrás. “Se está tirando dinero a cualquier cosa en el espacio cripto”, agregó.

Con una capitalización de mercado de US$ 376,000 millones, los operadores se están tomando con mucha mayor seriedad las ganancias del ether y dicen que está imitando el ascenso del bitcóin. Asimismo, indican que las mejoras en la cadena de bloques ethereum la harán más útil.

Frente al Bitcoin, el valor del ether se ha más que duplicado este año y tocó un máximo de más de dos años y medio más temprano el martes. El Bitcoin, que ha subido un 90% este año, bajaba a US$ 55,625, mientras que el dólar se afirmaba levemente.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Retiro del 100% de CTS: ¿Quiénes podrán hacerlo y a partir de cuándo?