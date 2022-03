El oro se estabilizaba el miércoles, gracias a un dólar más débil que compensaba la presión de los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro estadounidense, mientras los inversores esperan la primera subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la era de la pandemia.

A las 1015 GMT, el oro al contado cotizaba estable a US$ 1,917.91 por onza, tras tocar el martes un mínimo desde el 1 de marzo, a US$ 1,906. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.3%, a US$ 1,923.40.

“Los bajistas del oro se están tomando un respiro a la espera de la esperada orientación política de la Reserva Federal”, dijo Han Tan, analista jefe de mercados de Exinity.

“Una vez que los mercados del oro hayan digerido completamente las señales de política de la Fed, la atención podría volver rápidamente a la siempre cambiante guerra entre Rusia y Ucrania”, indicó Tan, añadiendo que cualquier escalada de la crisis llevaría a nuevas subidas del precio del oro.

Se espera que la Fed anuncie su primera subida de tasas en tres años para hacer frente a la creciente inflación.

El oro es muy sensible a las alzas de tasas y, en consecuencia, al aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, lo que aumenta el coste de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.5%, a US$ 24.74 la onza, y el platino subía un 2.7%, a US$ 1,012.55.

El paladio ganaba un 2%, a US$ 2,471.55, alejándose del mínimo de más de dos semanas alcanzado el lunes, en medio de temores sobre la oferta.

