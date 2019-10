El bitcoin se disparó el lunes, ampliando su repunte desde el jueves al 26%, después de que el Gobierno chino mostrase su apoyo a la tecnología en la que se basa la moneda digital.

La criptomoneda más negociada del mundo superó brevemente los US$10.000 durante el fin de semana, un nivel que no había alcanzado hace más de un mes, y escaló el lunes a US$9.934 antes de recortar su avance. El indicador más amplio Bloomberg Galaxy Crypto Index, que hace un seguimiento de las principales monedas digitales, avanzó a un máximo de cinco semanas el lunes.

La última etapa del rally se registró después de que el presidente de China, Xi Jinping, dijese que Pekín aumentará la inversión en tecnología de cadena de bloques. Un miembro del banco central de China también manifestó que la tecnología de cadena de bloques podría favorecer el control de riesgos de los bancos comerciales y aliviar las dificultades de endeudamiento para empresas pequeñas.

Los inversores compraron acciones relacionadas con la cadena de bloques el lunes. Más de 60 valores tecnológicos se dispararon al límite diario en Shanghái y Shenzhen. Incluso las acciones con asociaciones más tenues a la cadena de bloques, como el productor de alimentos para bebés Bemate Co. y el desarrollador de aplicaciones para selfies Meitu Inc., recibieron un impulso tras la noticia. BC Technology Group Ltd. de Hong Kong, que opera un criptomercado, registró la mayor subida desde mayo.

El bitcoin se negociaba a US$9.424 a las 9:59 a.m., hora de Londres, un 9,9% más que la cotización de cierre del viernes, según precios consolidados de Bloomberg.