El sector exportador ha registrado una de las mayores recuperaciones en plena crisis de la pandemia. De enero a agosto, el monto total de exportaciones ascendió a US$38.809 millones, 59% más que en el mismo período del 2020 (en plena restricción de la pandemia) e incluso superior en 25% al mismo lapso del 2019. Desde septiembre del 2020, las cifras mensuales reportan un crecimiento respecto al mismo período del año anterior.

El repunte estuvo impulsado principalmente por la exportación de metales (65,7% del monto total) asociado a los mayores precios. Casi la mitad del monto enviado en este período (US$13.169 de los US$28.703 millones) correspondió solo a envíos de cobre. Por su parte, las exportaciones no tradicionales (que excluyen materias primas) se expandieron en 35% impulsadas principalmente por la agroindustria.

En términos de las exportaciones no tradicionales, la recuperación del Perú fue incluso superior a la de varios países de América Latina. Según el Banco Central de Reserva (BCR), en el período comprendido entre setiembre del 2020 y agosto del 2021, las exportaciones no tradicionales peruanas tuvieron una mayor variación positiva versus las de otras economías como México, Brasil, Colombia o Chile [ver gráfico].









Riesgos detrás de la recuperación

Así, el Perú se encuentra en un contexto favorable para la reactivación económica nacional e internacional. Para Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ÁDEX, el 2021 será un año de recuperación para las exportaciones. Además, estima que el sector exportador superará los US$55 mil millones, alcanzando un hito histórico.

“Este año será récord. En exportaciones no tradicionales superaremos los US$16 mil millones, pero hacia adelante las perspectivas no son tan alentadoras. Creemos que en 2022 habrá una ralentización de las exportaciones que crecerán 5% [este año el BCR prevé que lo harán en 11,9%] por una posible reducción de los precios de minerales con volúmenes que no serán crecientes porque no hay desarrollo de proyectos significativos”, explica.

El principal motor del sector son las exportaciones mineras, con una participación total del flujo superior al 65%. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también proyecta batir récords de exportaciones mineras este año. “Estimamos que vamos a cerrar el año con exportaciones mineras de US$38 mil millones, lo que marcaría un récord y un crecimiento del 45% a lo logrado en el 2020. Esto representa 35% más en relación a lo logrado en el 2019″, afirma Pablo de la Flor, presidente de la SNMPE. Agrega, que el 50% de los valores corresponden al cobre y el 30%, al oro.

La situación también es positiva en el sector agrario. “Este año tendremos crecimiento por los cultivos y esperamos pasar la barrera de los US$8 mil millones por primera vez en el sector exportador. Esto es por el crecimiento de las exportaciones de cultivos de paltas, arándonos, uvas y cítricos, que tienen mayor crecimiento este año”, afirma Alejandro Fuentes, presidente de Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

A pesar de esto, aún existe incertidumbre en el sector debido a las medidas anunciadas en ambos sectores por el Gobierno las que, sumadas a la incertidumbre política, seguirán ocasionando que un número creciente de empresas peruanas, especialmente en agroindustria, busquen destinos de inversión diferentes. Los países beneficiados serían Colombia, Panamá, Ecuador y Uruguay.

“Adicionalmente a la modificación de la Ley Agraria se acaba de lanzar la segunda reforma Agraria como señal de división, donde no se convoca a los agentes económicos. El Perú ha logrado convertirse en un exportador neto de alimentos. Somos el duodécimo proveedor de frutas a escala global y el 19 de hortalizas, eso se ha logrado gracias a la inversión privada. La solución parte por construir sobre lo avanzado y corregir lo que sea necesario”, anota Vásquez.

En caso las exportaciones se vean afectadas por las medidas anunciadas por el Gobierno, países como Chile se verían beneficiados en el sector minero, especialmente en el consumo de cobre. “El hecho de que se tenga en carpeta la posibilidad de hacer un cambio normativo enorme como modificar la Constitución, volver a un estado interventor o promocionar que esto será la solución a los males del país es totalmente equivocado y es lo que mantiene las inversiones, las decisiones de inversión y desarrollo de negocios a la espera”, detalla Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de Comex.

El PBI ha logrado una recuperación a sus niveles prepandemia. Sin embargo, indicadores como el empleo en Lima y la recuperación de los salarios aún no logran recuperarse. ¿Cuánto ha avanzado la recuperación de la economía peruana? Más detalles en la pregunta del día.