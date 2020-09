Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de la Producción (Produce) informó a mediados de julio que contemplaban una cartera de 16 parques industriales. Este paquete de proyectos, que en conjunto suman US$673,5 millones, fue encargado a ProInversión para sus respectivas promociones.

Según el informe final del Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), las regiones de Áncash, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Tacna, Tumbes, Ucayali, Huancavelica, Arequipa y Piura fueron las seleccionadas para albergar estos espacios. En cada una de las dos últimas, se ejecutarían dos proyectos.

Días después, José Salardi, titular del Produce, refirió que “probablemente” no se quede en este número de parques, pues se percibía el apetito de gobernadores por este tipo de obras.

“Probablemente no quede en este número de parques [16]. Hay otras regiones que vamos a visitar. Hay mucho interés de los gobernadores para ver la posibilidad de incorporarlas y con ello la cartera se puede ampliar”, refirió el funcionario.

Sin embargo, el principal reto que se observa en este aspecto apunta a la ejecución de estos proyectos. A mediados del año pasado, Óscar Graham, entonces viceministro de Mype e Industria, precisó que en el país existían 19 parques industriales que habían sido creados vía leyes, pero que “ninguno de ellos operaba todavía”.

“Esto nos lleva a la reflexión de que implementar un parque industrial no pasa por una ley, es todo un proceso más complejo que eso”, apuntó entonces.

Los proyectos que registraban mayores avances era: parque industrial de Trujillo, de Pucallpa y el de Ancón.

BARRERAS

Para Javier Dávila, exviceministro de Mype e Industria del Produce, el lento avance en la creación de parques industriales en el país responde, principalmente, a dos factores. El primero -indicó- apunta a que se prioriza una visión de actividad inmobiliaria sobre la productiva en estos terrenos.

“El problema central es la gobernanza que se debe tener porque muchas veces se vende el terreno pensando que primará la visión productiva, pero al final los espacios terminan siendo ofrecidos como fines inmobiliarios: se compra hoy para vender más caro mañana. Esto ocurre en un alto nivel en Trujillo, por ejemplo”, explicó.

El segundo punto es que en muchas ocasiones se busca localizar estas obras según la disponibilidad del terreno y no donde correspondería, con lo que se deja de lado factores relevantes como cuáles son los sectores que deberían estar dentro de estos parques y aspectos similares.

Zona Industrial Lurín también se configura como una de las zonas con potencial para los parques. (Captura)

Asimismo, otro aspecto no menor -agregó Dávila- es que en algunas zonas del país hay una concentración relevante privada de parques industriales, pero por un tema normativo se limita su desarrollo. “Estos parques no son reconocidos. Hay una divergencia”, acotó.

En tanto, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), mencionó que el freno proviene de la inexistencia de políticas industriales que sean atractivas para los inversionistas.

“Se han formulado políticas de exportaciones, pero no para atraer a inversionistas. La estructura productiva se mantiene desde el 2005”, refirió.

Además, Castillo indicó que la visión que se tiene, en la actualidad, sobre el segmento industrial es limitada, pues ya no se habla de parques industriales, sino de zonas económicas, que contemplan una visión más integral.

REVERTIR

A modo de propuesta, Dávila precisó que urge contar con una estrategia clara y/o estructurar un modelo que permita ajustar los diversos diseños de los parques que se quieren ejecutar.

“No solo deben desarrollarse espacios físicos. Se debe apuntar a realizar análisis de ofertas, ver qué sectores deben estar involucrados, cuáles son los niveles de infraestructura adecuada -no solo dentro del parque, sino también en la conectividad, como la llegada a puertos, etc-”, apuntó.

Puntualmente para este aspecto, el exviceministro indicó que, por ejemplo, debe considerarse factores para la venta de estos espacios como el hecho de que se promueva una industria y que el espacio sea proporcional a la actividad que desempeñará.

Por su parte, Castillo dijo que la visión que se debe tener es que los parques industriales se integren a la actividad económica, de manera tal que se pueda competir con otros países para atraer inversionistas.

En detalle, Castillo refirió, por ejemplo, que deben contemplarse establecer zonas francas para la actividad industrial, que podría considerarse una en el Puerto de Chancay (Huaral). Esto, a su vez, serviría para que el Perú integre cadenas productivas a nivel regional.

“Se requiere de una política agresiva [en el sector industrial]. No solo se trata de los aspectos logísticos e inmobiliarios, sino de mejorar las políticas. Las zonas económicas no solo son públicas, sino que también deben ser desarrolladas por privados, que tienen el expertise. Si no hacemos nada con la nueva tecnología, en cinco años conversaremos sobre el por qué no se tuvo el desarrollo”, subrayó Castillo.

Este Diario intentó obtener los comentarios del Produce sobre los avances en este campo, pero al cierre de la edición no se obtuvo respuesta.