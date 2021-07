Conforme a los criterios de Saber más

El equipo legal de Fuerza Popular (FP) apunta a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice audiencias públicas para resolver las más de 240 apelaciones pendientes referidas a solicitudes de nulidad presentadas fuera de plazo (9 de junio a las 8 p.m.) y pedidos dentro del tiempo, pero sin haber adjuntado el pago de la tasa correspondiente.

Julio César Castiglioni, parte del equipo, indicó a El Comercio que el miércoles por la tarde ya se estaban ingresando los pedidos para que se les otorgue el uso de la palabra en todos los casos pendientes “sin excepción”.

A su juicio, el JNE sí podría atender el pedido basado en los principios de equidad y de derecho a la defensa, e incluso convocar hoy audiencias. “Si lo hacen viernes sábado y domingo, sesenta cada día, el lunes están terminando. Es cuestión de decisión. En la época de [Víctor] Ticona, eran 40 en la mañana y 40 en la tarde-noche. En la época de [Hugo] Sivina, 80 en la mañana”, dijo.

Hasta el miércoles, el JNE aún no informaba el camino a seguir. Sin embargo, fuentes de la entidad ratificaron que el pleno no realizaría audiencias sobre las apelaciones por aspectos de forma, sino que resolvería solo con deliberaciones de sus integrantes. Además, no se descartó que sean pronunciamientos individuales por cada caso.

Ese escenario ha sido considerado en los escritos de FP. Se advierte: “Es de conocimiento público que vuestro colegiado está evaluando resolver los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones emitidas por los JEE que han declarado la improcedencia de nuestra solicitud de nulidad sin convocar audiencia pública para informar oralmente nuestros argumentos jurídicos que sustentan el recurso de apelación”.

Patricia Juárez, candidata de FP a la segunda vicepresidencia, indicó que es el equipo legal el que se encarga del asunto, aunque consideró que el JNE no podría dejar a la agrupación en indefensión.

Consultada por El Comercio sobre los reveses obtenidos, refirió: “Jamás será una batalla perdida si nuestro objetivo es que se conozca la verdad, evidencias hay muchas y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Recurriremos a todos los mecanismos legales que nos permita la norma”.

Recursos infundados

El JNE ha declarado infundadas, hasta ahora, 27 apelaciones de FP por solicitudes de nulidad. Con ellas, según el ente, se agotaron los casos de fondo.

Castiglioni sostiene que el horario para presentar las solicitudes de nulidad vencía a las 11:59 p.m. del 9 de junio y no a las 8 p.m., como señala el JNE.

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó que se hable de fraude en las decisiones del ente electoral.