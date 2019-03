LIF Week: historias que inspiran diseños

Anticipándose a la temporada 2019, el recordado Karl Lagerfeld imaginó una fresca colección para el verano. Para presentarla, el káiser de la moda no dudó en transformar el histórico Grand Palais de París en una playa paradisíaca, con arena, cielo azul y hasta olas. La casa Dior también dejó volar la imaginación, cuando su directora creativa Maria Grazia Chiuri levantó una carpa circense en el Museo Rodin. Los holandeses Viktor & Rolf, por su parte, se entregaron a la Internet para sembrar su colección de alta costura con las frases más populares y usadas en las redes sociales.

Es usual que las pasarelas nos compartan historias y temas de reflexión. Los diseñadores peruanos que se presentarán en la próxima edición de LIF Week también usan el poder de la moda para sensibilizar. Aquí tres propuestas.



PAT SEDANO

Flores para una infancia feliz

Su mentor en Barcelona le enseñó que un diseñador siempre debía retribuir a la sociedad creando piezas que impulsen un cambio positivo en ella. Motivada por este enfoque, Pat Sedano se inclinó por el diseño conceptual y trabajó el tema del maltrato infantil para su primera colección, la de su graduación del Instituto MAD. Lo eligió tras viajar por el interior del país y conocer a un niño trabajador cuya madurez precoz y actitud ante la vida la sorprendió. Intentó usar esta plataforma (la moda) para advertir sobre el problema, sensibilizar al público y generar en lo posible una solución, pero cayó en la cuenta de que el asunto es sumamente complejo y que demanda acciones colectivas.

Lista para sacarse el clavo, la diseñadora vuelve a la carga y retoma desde otro enfoque ese tema que tanto la frustró. Esta vez, no obstante, Pat enarbola un mensaje con un sesgo positivo: para tener buenas y sanas generaciones futuras aseguremos que los niños de hoy tengan una infancia buena y tranquila. "Happiness for my Childhood" es el nombre de la colección que va tras ese propósito y que presentará el miércoles 27 en LIF Week.

"La colección tiene representadas etapas oscuras, como las que cualquier niño puede vivir, llámese bullying, o como yo, que pasé un año hospitalizada por un accidente que tuve a los dos años", cuenta Pat. Para ella, superar las secuelas físicas y psicológicas de aquel episodio no fue nada fácil, pero eso no le impide hoy reunir los recuerdos felices que la llevaron a diseñar 16 ‘outfits’, prendas de sastrería desestructurada confeccionadas con las telas impresas que la propia diseñadora textil senior de Creditex ha creado. “Son combinaciones de flores [Pat las asocia a sus recuerdos de Tarma], primero muy pequeñitas sobre fondos oscuros; luego de diversos tamaños, y finalmente grandes y coloridas sobre colores claros”, detalla, anticipando una pasarela llena de positivismo.

NOE BERNACELLI

LIF WEEK

Quimera de otoño

La suya es una historia de encantamientos, al estilo de "El lago de los cisnes". Diseños ultrafemeninos y sensuales, en materiales que van desde la alpaca hasta la gasa, organza, charmeuse, salpicados de pedrería, encajes y otros detalles bordados materializan el "Cuento de invierno" que Noe Bernacelli está listo para compartir el próximo jueves 28, cuando su desfile cierre una nueva edición de la Semana de la Moda de Lima.

En su narración, una pareja es presa de un hechizo que le impide disfrutar su amor. Ella está condenada a vivir como un cuervo de día, mientras que él deberá reptar convertido en serpiente al caer la noche. Sus cuerpos están destinados a nunca tocarse, a menos que un eclipse permita al día y la noche encontrarse por tan solo unos minutos. Pendientes en forma de culebra y de llaves son los accesorios que ambos atesoran en su sueño de romper el malvado hechizo.

Diez prendas femeninas de esta colección –que también incluye piezas masculinas- fueron presentadas recientemente en el hotel Ritz de París.

Annaïss Yucra

LIF WEEK

Colores de protesta

Se propuso que sus diseños tengan un acercamiento social. Y así fue. En el 2016, Annaïss Yucra se inspiró en la fortaleza de las madres de los desaparecidos por el terrorismo para crear una microcolección de fin de carrera (en la Nottingham Trent University) que fue seleccionada para subir a una pasarela de graduados con motivo del London Fashion Week.

Tras seis años estudiando y trabajando en Inglaterra, Annaïss regresó al Perú para incorporarse al negocio familiar de textiles y artesanía. Aquí observó su entorno, reflexionó y creó la colección que llevará este miércoles 27 al LIF Week: "Resistencia" es su forma de sumarse a las protestas por los casos de feminicidio en esta sociedad machista que urge transformar para poder vivir libres y seguras. Son 20 piezas ‘genderless’ que destacan por una paleta cromática cargada de simbolismo: está el verde del pañuelo de las marchas proaborto, el fucsia y el morado del movimiento #NiUnaMenos. "Los mensajes son tan fuertes que si uso tonos oscuros no tendría el mismo impacto. Considero que el color me ayuda muchísimo a comunicar", apunta.