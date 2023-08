Un informe de Latina Noticias mostró la dura realidad que vive una gran cantidad de padres de familia, que se amanecen y esperan hasta por más de 12 horas para que sus menores hijos con autismo puedan ingresar al Hospital del Niño de Breña para recibir atención médica especializada.

Una de las personas que se encontraba en la extensa fila indicó que el centro de salud, supuestamente, había habilitado 20 cupos para atención. Por esa razón, los presentes criticaron el sistema de citas de ese hospital.

Muchas de estas personas llegaron hasta los exteriores del nosocomio en horas de la madrugada, como el caso de la señora Magdalena, quien dijo haber llegado a las 4:00 a.m. desde Huacho.

“Esa vez, el último día que vine, tanto que le rogaba, la doctora me dio un adicional, pero una vez no más me dio, porque otros también quieren, me dijo”, comentó.

Latina refiere que, tras dar a conocer la denuncia, el hospital abrió sus puertas para recibir a las más de 70 personas que esperaban en la vía pública para ser atendidas.