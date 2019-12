Mujer denunció a cirujano plástico por negligencia médica

Una mujer denunció a un cirujano plástico identificado como Roberto Carlos Valdivia Broncales, tras realizarse una lipoescultura y una abdominoplastía y quedar por más de una semana en cuidados intensivos.

La agraviada es Roxy Chamochumbi (35), quien se sometió a dicha intervención en enero pasado en la clínica Santa Margarita de La Molina, pero días después acusó una infección generalizada y tuvo que acudir a otro nosocomio para recuperarse de sus heridas.

“Al noveno día ya no podía sostenerme y pensaba que me iba a morir, ahí es donde me trasladan a otra clínica. El médico no me dio una explicación concisa”, indicó Chamochumbi a ‘América Noticias’ quien se sometió a otra operación para limpiar sus lesiones y cerrar el vientre.

La afectada canceló más de US$ 10.000 a Valdivia Broncales e incluso le quedó debiendo dinero. El abogado de la víctima indicó que denunciarán al cirujano plástico por lesiones graves, presunta omisión de socorro y exposición de peligro a una persona en situación de dependencia.

Cuando se intentó buscar al médico cirujano no se le encontró ni en su consultorio ni en su domicilio.

-ACTUALIZACIÓN [5/12/2019]-

En una carta notarial enviada a nuestra redacción el 20 de noviembre del 2019, el médico cirujano Roberto Valdivia Broncales informó que la denuncia presentada por Chamochumbi Rodríguez fue archivada en la fiscalía el 10 de junio de este año, “conforme al dictamen de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de La Molina-Cieneguilla (caso 506020102-2015-247-0)”. “Dicha instancia ha determinado el archivo definitivo de los actuados disponiendo ‘No ha lugar para formalizar denuncia penal’”, recalcó.