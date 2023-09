Esta pugna entre la empresa y la Municipalidad de La Molina se debe a ciertos aspectos técnicos sobre temas viales que, según refiere la comuna, no cumple el proyecto. En tanto, la otra parte ha asegurado cumplir con todos los requerimientos establecidos, por lo que no encuentra razón por la cual se deba dilatar la inauguración del establecimiento.

Vale precisar que la empresa sacó su licencia de construcción en el 2016, año en el que se iniciaron las obras. Sin embargo, debido a que el proyecto fue objeto de modificaciones y mejoras, la compañía tuvo que actualizar el permiso hasta en tres oportunidades: 2018, 2021 y 2022.

La última licencia solicitada el año pasado y que modificaba una parte del mall recibió el visto bueno de la gestión edil anterior. No obstante, el nuevo alcalde de La Molina, Diego Uceda, decidió anular dicho permiso y, hasta el momento, no ha cambiado de decisión.

¿Qué argumenta la Municipalidad de La Molina?

La comuna de La Molina ha referido que para que pueda abrir el centro comercial se deben respetar primero las normas técnicas. Indicó que especialistas del municipio han advertido que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha negado el estudio de impacto vial a este proyecto, debido a que solo tiene un acceso por la Av. Raúl Ferrero, una vía que cuenta con dos carriles y una ciclovía, hacia un área de estacionamiento para 1.300 vehículos.

La asesora de la Municipalidad de La Molina, la exprocuradora Katherine Ampuero, señaló que la avenida Ferrero se vería prácticamente reducida a un carril. Esto, sumado a la existencia de una ciclovía y al congestionamiento que ya existe en la zona en las horas punta, provocaría un gran caos vehicular que terminaría perturbando la tranquilidad y bienestar de los vecinos, explicó.

Edificación demandó una inversión de 100 millones de dólares. (Foto: Cencosud)

Debido a que el municipio considera que esto “resulta técnicamente inviable”, ha propuesto a la empresa “generar un acceso por la vía lateral y temporalmente quitar las plumas, para establecer un ingreso libre del cobro del parqueo”.

“Bienvenida la inversión privada a La Molina, respetando el bienestar y tranquilidad de nuestra población, así como las normas técnicas, prioridad de esta gestión municipal”, sostuvo Ampuero.

La asesora también se refirió al tema de la licencia de construcción, pues dijo que la última, otorgada en el 2022, carece del debido sustento. “La municipalidad de La Molina solicitó a inicios del 2023 al Ministerio de Vivienda revisar el informe técnico favorable que sustentaba la última licencia, la cual tenía observaciones. Por ello, el municipio tuvo que revocar la licencia, ya que existe un problema de impacto vial y su avance resulta inviable, puesto que provocaría un caos vehicular”, afirmó.

Por otro lado, sobre el proceso contencioso administrativo al cual la empresa Cencosud ha recurrido en contra de la municipalidad, Ampuero manifestó que serán respetuosos de lo que señalen las leyes.

“La municipalidad mantiene las puertas abiertas para buscar alternativas de solución, lamentando que se haya iniciado una campaña mediática, buscando desprestigiar esta gestión municipal. No vamos a aceptar el atropello del poder”, comentó.

Cencosud descarta afectación vial

Por su parte, Cencosud ha mantenido una posición firme y sostiene que el mall cumple con todas las medidas establecidas y que diversos estudios avalan que no existe un impacto vial como lo afirma la Municipalidad de La Molina. Incluso, señaló que sí cuenta con el visto bueno del MVCS.

“El centro comercial cuenta con estudios de impacto vial, el informe técnico favorable (ITF), la correspondiente licencia de edificación y la opinión favorable del MVCS sobre temas viales”, precisó.

Señaló que a la fecha la autoridad edil de La Molina está generando “trabas injustificadas” para la inauguración del mall, espacio que generará 1.500 puestos de trabajo y supone una inversión de 100 millones de dólares, detalló. También, agregó que se calcula una recaudación trunca de S/ 578.000 aproximadamente a favor del municipio por el ejercicio fiscal 2023.

Cencosud inició un proceso contencioso administrativo en contra de la Municipalidad de La Molina. (Foto: Cencosud)

La empresa explicó que el ingreso al centro comercial está diseñado con programas de proyección y simulación que garantizan la seguridad y fluidez vehicular. Además, dijo cuenta con una dotación comercial idónea de estacionamientos, lo que se demuestra en la obtención de los ITF y la opinión favorable del MVCS.

En cuanto a la congestión vehicular en horas punta, en el caso del distrito de La Molina sostuvo que estas ocurren normalmente a las horas de ingreso y salida de los colegios y oficinas, horarios que no coinciden con los de mayor afluencia para los centros comerciales, por lo que no había ningún impacto.

“Para épocas especiales de alta demanda se cuenta con un plan de prevención para agilizar el tránsito vehicular que incluye levantar las vallas de acceso y entregar los tickets de parqueo en cada sótano, entre otras acciones”, añadió.

Por último resaltó que el establecimiento tiene una rampa de ingreso para autos lo suficientemente larga para que, de generarse una espera, esta sea dentro del centro comercial y no en la avenida Raúl Ferrero.

Empresa ha señalado que demora en apertura afecta la inversión hecha por el consorcio y locatarios, así como impide generar 1.500 puestos de trabajo. (Foto: Cencosud)

En diálogo con El Comercio, el asesor y abogado de Cencosud Alberto Borea explicó que desde el momento en que se recibe el expediente y el estudio de los revisores técnicos urbanos la licencia de edificación está concedida, tanto así que el expediente 00772-2023 de la Municipalidad de La Molina, de fecha 28 de agosto del año 2023, lo señala. “Esa es la situación legal. Frente a esta situación, la Municipalidad de La Molina tiene la obligación, no la discrecionalidad, sino la obligación de al quinto día útil brindar el certificado de numeración de la comprobación física, que no es una facultad sino una obligación, porque ya la licencia está concedida”, señaló.

Indicó que el municipio no solo no ha cumplido con esto, sino que adicionalmente lo que ha hecho es precisarlo en una carta y enviarlo a la empresa. Eso no es lo correcto ya que en este caso el alcalde no puede inhibirse de una competencia pública. “Esperamos que el alcalde ya mejor enterado en razón de todo lo que se ha venido demostrando durante estos días tome nota de que ha estado mal informado y que en consecuencia tiene que conceder de inmediato el permiso”, dijo.

Rechazo a impedimento de apertura

A través de un comunicado, la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep) expresó su total rechazo a la posición adoptada por la Municipalidad de La Molina, en relación a los múltiples desacuerdos que impiden la apertura del nuevo mall diseñado y edificado por el consorcio Cencosud. La calificó de “hostil, arbitraria e inconstitucional”, y que pone en riesgo “una inversión promotora de 1.500 puestos de trabajo”, pese a que dicho establecimiento se encuentra construido y listo para operar desde noviembre del 2022.

“[El proyecto] ha cumplido cabalmente con los procedimientos regulatorios establecidos por ley como son el estudio de Impacto vial, el informe técnico favorable, la correspondiente licencia de edificación y la opinión favorable del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre temas viales”, indicó.

Con esta medida, Accep señaló que la Municipalidad de La Molina suma otro precedente “nefasto” contra la iniciativa privada. “Precedente que ha tenido su origen a principios de año por responsabilidad de algunos gobiernos locales que pregonan una supuesta identidad con la libertad de mercado, pero a la cual solo intentan socavar”, señaló.

Agregó que son diversas las trabas colocadas por diferentes municipios al libre desenvolvimiento de los comercios argumentando razones carentes de sustento. “Consideramos que municipios como el de La Molina son mas bien los generadores de inestabilidad e incertidumbre”, expresó en el documento.

Por último, la Accep exhortó a los gobiernos locales a ejercer la cordura, el apego a las normas vigentes y el respeto a las fuentes de empleo de muchas familias peruanas. Además, pidió a los ciudadanos mantenerse vigilantes y activos en contra de cualquier atropello proveniente de esa instancia gubernamental.