Las inconsistencias sobre la cámara “malograda” en Av. Abancay donde hubo mayor represión policial La MML sostiene que la cámara de seguridad del cruce de Abancay con Piérola no grabó la marcha nacional por “problemas técnicos”, sin embargo, El Comercio observó que en esta intersección hay un total de 3 dispositivos. El regidor Carlo Ángeles solicitó documentos que acrediten el verdadero estado de los equipos, pero no recibe respuesta. En el portal de Transparencia no aparece ninguna orden de servicio por el concepto de mantenimiento

En el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, donde se produjeron denuncias por abuso policial, no hay solo una cámara de seguridad, como lo sostuvo el alcalde de Lima, sino tres de ellas: dos frente al Parque Universitario y una afuera de El Hueco (Foto: Alessandro Currarino)