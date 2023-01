Renato Martín Huamán Almerí, de 26 años, confesó haber violado a una menor de 10 años tras ingresar a su casa a domicilio, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El delincuente dijo que cometió el delito, pues confundió a la niña con una señorita y que se encontraba bajo los efectos de alcohol.

“Sí, estaba ebrio, estaba borracho. No me he dado cuenta que era una niña. Ingresé a su habitación, la toqué, no gritó, pensé que era una señorita”, contó a la PNP.

Además, Huamán Almerí dijo que ingresó por el techo de la vivienda y sustrajo objetos valorizados en 20 mil soles. Actualmente, se encuentra detenido en la Dirincri de la avenida España y permanecerá detenido preliminarmente por por siete dias.

Según América Noticias, delincuente presenta una orden preliminar de 72 horas del 18avo juzgado de investigación preparatoria de violencia contra la mujer.

El caso

Ocurrió el pasado 19 de diciembre de 2022. El hombre ingresó a la casa de la menor sin zapatos para no hacer ruido. Luego, tras recorrer el domicilio en busca de cosas de valor ingresó al dormitorio de la menor, a quien amenazó con matar a su padre y luego la violó sexualmente.

El padre de la víctima pide justicia y apoyo de las autoridades.