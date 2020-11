Conforme a los criterios de Saber más

Mientras el flamante ministro del Interior, Gastón Rodríguez, negaba en una entrevista a RPP que los agentes de la Policía Nacional hubieran utilizado perdigones para dispersar a los manifestantes de la marcha en el Centro de Lima, el fotógrafo Alonso Chero estaba llegando a la clínica Internacional con residuos de perdigón incrustados en su espalda y con la camiseta agujereada y bañada en sangre.

Así terminó la camiseta que vestía Alonso Chero. (Foto: GEC)

Consultado por los abusos policiales denunciados por los ciudadanos que participaron en la marcha, el ministro Rodríguez dijo ayer que se habían “ajustado al máximo para ser los más prudentes en el uso de la fuerza”. Incluso, pidió que se muestren pruebas de estas denuncias. Acá van los testimonios y fotos de los dos periodistas de El Comercio que resultaron agredidos por la policía cuando intentaban reportar lo que sucedía durante la marcha.

-"Estaba de espaldas"-

Alonso Chero, fotógrafo de este diario, fue uno de los designados para cubrir la marcha nacional convocada para el jueves por la tarde en el Centro de Lima. Los manifestantes, la mayoría jóvenes, llegaron para protestar de manera pacífica contra la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la asunción del actual presidente Manuel Merino. Al lugar llegaron, incluso, familias con adultos mayores y algunos adolescentes.

Durante la manifestación, los reporteros gráficos, videoreporteros y periodistas de los distintos medios de comunicación rodearon la plaza y calles aledañas para poder captar lo que sucedía en la zona. Los enfrentamientos con la policía se dieron por la noche cuando los manifestantes llegaron hasta la avenida Abancay. La policía se había colocado formando un cordón impidiendo el paso hacia esta avenida y otras calles cercanas. Es ahí dónde, cuenta Chero, pese a estar identificado como periodista y tener la cámara fotográfica en la mano, fue agredido por uno de los agentes de la policía.

“Todo sucedió entre Abancay y Emancipación. Hubo un momento en que empezaron a lanzar las lacrimógenas, entonces, fui a sacar las fotos del momento en que los manifestantes agarraban las bombas y las lanzaban hacia otro lado para que no les cayera. Esto lo estaba haciendo de espaldas, porque quería registrar todo, en eso volteo y veo a la policía veo que viene en avanzada. Veo que agreden a gente que estaba ahí, entonces corrí. Estaba de espaldas registrando todo y sentí el perdigón”, narra Chero desde la clínica

Momentos precisos cuando Alonso Chero es auxiliado por brigadistas luego de recibir un perdigón en la espalda. (Foto: GEC)

Alonso Chero continúa internado en la clínica. Hoy tuvo que ser sometido a una cirugía. (Foto: GEC)

El fotógrafo cuenta que corrió y pudo ser auxiliado por un grupo de colegas que lo llevaron a donde se encontraban los brigadistas. Ahí se percataron que el perdigón había atravesado la casaca y camiseta de Chero y que tenía que ir de emergencia a un hospital. Acompañado de un colega, Chero llegó a la Clínica Internacional en donde aún sigue internado.

“El doctor me ha dicho que tengo residuos de un perdigón. Y que tienen que hacer una limpieza para poder retirar los restos. Me van a hacer una ecografía para ver los residuos. Felizmente, no ha llegado al pulmón”, comenta.

Este es el perdigón de goma que ha sido extraído de la espalda del fotógrafo. Fuentes consultadas por este Diario confirman que se trata de un perdigón de goma que utiliza la PNP.

Esta es el perdigón de goma que tuvieron que extraer de la espalda de Alonso Chero. (Foto: GEC)

-"Me estaban apuntando directamente a mí"-

El videoreportero José Manuel Romero Rivas también resultó herido mientras trabajaba cubriendo la marcha nacional en el Centro de Lima. Al igual que Chero, José Manuel estaba junto al grupo de periodistas y fotógrafos que estaban reportando lo que sucedía durante la manifestación.

Fue cuando los manifestantes llegaron al cruce de Piérola con Abancay, cerca al Parque Universitario, que la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas y tirar perdigones de goma para dispersar a la gente. Según José Manuel, hubo un momento en el que los agentes de la policía empezaron a lanzar los perdigones de manera indiscriminada, logrando herir a los reporteros gráficos que estaban trabajando en ese lugar.

“La policía empezó a disparar a todos sin discriminar, sabiendo que éramos de prensa. Estaban en un cordón policial tapando las salidas. Hasta ahí había llegado la marcha, como no podían avanzar más por los policías, nosotros nos pusimos al inicio de la marcha, y estábamos entre los manifestantes que estaban enfrentándose a la policía porque ellos ya habían estado tirándoles lacrimógenas para que no se acerquen mucho. Estábamos a tres metros de la policía”, cuenta Romero.

El videoreportero asegura que todo sucedió en segundos y que pudo correr para esquivar los perdigones de goma que estaba lanzando la policía.

“Los de prensa estábamos del lado derecho, estábamos capturando lo que estaba pasando y llega un momento en que empiezan a apuntar hacia el cuerpo, y cuando vemos eso empezamos a tomar fotos y grabar lo que hacían. Yo estaba grabando y siento que me roza algo en la pierna. He sentido algo fuerte, volteo y vi que había un policía que me estaba apuntando directamente a mí, a mis pies. No me dio de lleno felizmente, pero sí me impactó. Se hinchó y parecía como un coágulo de sangre. Yo vi que no estaba apuntando a los manifestantes, estaba apuntando directamente a los que estábamos grabando. Como vio que pude hacer contacto visual con él, me hizo un gesto de muévete o avanza, o algo así. Todos empezamos a increparles, pero se hicieron los locos”, agrega.

Así resultó la pierna de José Manuel.

José Manuel pudo esquivar los perdigones de goma, pero uno de ellos le rozó la pierna. (Foto: GEC)

Intentamos obtener la versión del Mininter y la PNP, sin embargo, aún no obtuvimos respuesta. Fuentes de la policía indicaron que se estaría publicando un comunicado en las próximas horas.

