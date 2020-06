El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aclaró que no se evalúa trasladar a los comerciantes de La Parada a la explanada del estadio Alejandro Villanueva, donde juega el club Alianza Lima, o al estadio de la Unidad Vecinal de Matute, como medida para mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Eso es totalmente falso, no ha surgido ni siquiera esa idea, jamás, no habría que estar muy cuerdo para mover a todos estos ambulantes a una zona exclusivamente y netamente residencial, así que no se preocupen, vecinos, eso no va a suceder de ninguna manera”, expresó Forsyth en su cuenta de Instagram.

El burgomaestre se pronunció ante la afirmación hecha por el ministro de Defensa, Walter Martos, respecto a que se analiza la posibilidad de que ambos predios alberguen a los ambulantes de La Parada.

Forsyth indicó que todo se trató de “una confusión” de Martos, pues precisó que él quiso referirse, durante una entrevista, al estadio del barrio Obrero, que es de propiedad del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y que está ubicado en La Victoria.

Las autoridades analizan hace semanas sobre el lugar a donde serán trasladados los comerciantes informales de La Parada, a fin de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Una posibilidad es el terreno conocido como Tierra Prometida, pero el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, se opone.

