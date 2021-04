Bruno Ascenzo se prepara para asumir, posiblemente, el reto más importante de su labor artística. Dirigir A los 40, una comedia que traerá de regreso a la pantalla grande a Carlos Alcántara y que se estrenaría el 1 de mayo de 2014, bajo la producción de Tondero Films.

A los 40, cuenta la historia de siete personajes de 40 años que se enfrentan a su pasado, su presente y su futuro, en una fiesta de reencuentro de promoción que los lleva a preguntarse –en divertidas y enredadas situaciones– hacia dónde están encaminando su vida.

El elenco está compuesto por Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Katia Condos, Sofía Rocha, Gianella Neyra, Andrés Wiese y la argentina Lali Espósito.

Se trata de una historia que la vengo chambeando desde hace cuatro años. El año pasado terminé de escribir la primera versión del guion. Todo pasa en un solo día, Es una historia de siete personajes que están bordeando los 40 años, elegí esa edad porque me pareció la indicada. A los 40 las personas todavía estamos bien físicamente y podemos continuar con nuestra vida, continuar chambeando y seguir construyendo, comenta el novel director.

Aunque no es la primera vez que Bruno dirigirá una película, ya que estuvo al frente de una de las historias de Cu4tro, en 2009, esta nueva propuesta lo entusiasma. Sin embargo, no tiene como objetivo superar el éxito histórico de taquilla que alcanzó “Asu Mare”.

Me encanta contar historias y a Miguel (Valladares, productor de Asu Mare) le encanta hacerlas realidad. Estamos en una buena coyuntura para el cine peruano, venimos de los exitazos: Asu Mare y Cementerio General, creemos que la gente está esperando nuevas películas, creemos que es un buen momento para el cine y tenemos que aprovechar, sostuvo Bruno en diálogo con elcomercio.pe.

¿Recurriste a alguna persona de 40 años para construir tu guion?No necesité porque siempre he parado con gente de esa edad, siempre los temas de conflictos, problemas o alegrías, los he vivido con gente mayor. He estado en miles de proyectos y reuniones con gente mayor y me siento cercano a ella. También hicimos un focus group para saber las dudas de la gente de esa edad.

Asu Mare dejó la valla bastante alta. ¿Crees que A los 40 pueda superarla?No estoy pensando en eso, creo que las películas no tienen por qué competir entre sí. Lo de los números no me preocupa, mi labor es centrarme a contar una buena historia, para que la gente se lleve una historia bonita a su casa. Quiero que la gente, además de reír, se vaya con preguntas a su casa, que reflexione un poco después de haber reído.

¿Qué esperas de esta película?Me gusta contar historias porque ayuda a la gente a que se emocione y que yo me emocione al hacerla. No necesito más, necesito estar orgulloso y contento con lo que hago. Ese es el éxito al que apunto.

¿Planeas hacer algo afuera?Mi objetivo nunca ha sido salir. De hecho tuve algunas propuestas, en algún momento estuve a punto de irme a Colombia, Argentina, México, muchos dicen que soy terco por no haberme ido, pero a mí me gusta vivir en Lima. Siento que es una ciudad bonita, por otro lado, siempre he creído que si queremos salir afuera, antes hagamos algo grande en Perú.