El actor Ryan Reynolds se sumerge en una nueva propuesta artística, donde explora todas las aventuras que una persona puede vivir inmersa en un videojuego: dinero, vidas, curación automática de heridas y más. Así es su película “Free Guy”, cinta donde se reencuentra con Taika Waititi, y recrea el mundo de los videojuegos fiel a su estilo.

En la película, Reynolds cruza el límite entre lo real y la ficción para demostrar que el mundo cada día esta en constante desarrollo. Además, el éxito le vuelve a sonreír, ya que “Free Guy” ha conseguido un estimado de 28,4 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá pese a que el mercado sigue afectado por la pandemia del COVID-19.

Para conocer más detalles de esta producción, Ryan Reynolds conversó con El Comercio a través de un enlace vía Zoom y contó detalles sobre su personaje ‘Guy’ y su historia en “Free City”, un juego muy popular donde reinan el caos y la devastación. Además, reconoció el trabajo que hizo al lado de Taika Waititi (ambos trabajaron juntos en la criticada “Green Lantern”) y las dificultades de la producción en medio de la pandemia del COVID-19.

SOBRE FREE GUY

En la cinta, Ryan Reynolds da vida a Guy, un cajero del Free City Bank que vive una común y corriente, como la de todos. En la trama, es un personaje lleno de energía positiva, optimismo y siempre está dispuesto a hacer bien las cosas, pero todo cambia cuando descubre que es un jugador en el videojuego de mundo abierto “Free City”.

“(Guy) es un chico con muchas cualidades, sabes, creo que era muy triste saber que tuviera una cosmovisión optimista a pesar del hecho de que todos los días le robaban un tiro. Él, a pesar de que el mundo no era bueno, se levantaba de buen ánimo todos los días y pensaba que hacer cosas buenas iba a traerle cosas buenas. Como en las películas, ir de cero a superhéroe es Hollywood”, contó Reynolds a El Comercio.

Sobre los videojuegos, Ryan señaló que no es un ‘gamer’, pero se siente conectado con ellos a través de sus hijos. “No tengo una relación con los videojuegos tan amplia como pensarías. Jugué a muchos de ellos cuando era joven... Veo el atractivo y es intoxicante. Los videojuegos son una gran cantidad de trabajo de arte digital, pero no estoy familiarizado con ellos ahora. Tengo tres hijos. No tengo tiempo para… ya sabes, nada de videojuegos”, precisó.

TRABAJO CON TAIKA WAITITI

Si bien la trama y los personajes son parte importante del filme, para Ryan Reynolds el compartir créditos con amigos, como el cineasta Taika Waititi, ha significado mucho en esta película. Además, el reparto de “Free Guy” incluye actores como Jodie Comer, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, entre otros.

“Lo más emocionante de trabajar en “Free Guy” creo que fue encontrar a un creador como Shawn Levy, siempre quise trabajar con él, pero nunca imaginé que haría clic de la forma en que lo hicimos, me encantaría haberlo tenido 10 años antes”, contó Ryan Reynolds.

“Reconozco que me siento raro y afortunado de encontrar a gente que habla tu misma lengua y que tiene el mismo sistema de valores, los impulsos y muchas semejanzas, realmente es impactante todo en lo que nos parecemos, por eso es como una familia con Shawn, también con Taika Waititi, somos amigos desde hace 12 años, pero actualmente trabajar con él en otra película es emocionante, bueno, todo el elenco es como mi sangre”, añadió el actor canadiense

DIFICULTADES EN LA PANDEMIA

Al ser consultado sobre el estreno de este filme en medio de la incertidumbre por la pandemia del COVID-19, Reynolds reconoció que ha sido difícil posponer tres veces el debut; sin embargo, se muestra optimista por el mensaje de “Free Guy”. Cabe señalar que, en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, la cinta obtuvo más de 28 millones de dólares de recaudación estimada, según Los Ángeles Times.

“Bueno, tú sabes, es como vivir respirando fuego del infierno. Hacer la promoción, mercadeo y presentar a los socios dado el hecho de que se ha pospuesto tres veces, pero tú sabes que esos son problemas del mundo real con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Yo lo llamaría problemas en la zona alta, como dicen en Nueva York. Para mí, el mayor reto es justamente lo que pasa aquí, les estoy hablando a través de una pantalla, no estamos el uno con el otro en una habitación para tener una conversación, extraño esa parte”, precisó Reynolds.

“Free Guy” está disponible en algunas salas de cine nacional. El filme narra las aventuras de ‘Guy’, un hombre común hasta que su vida da un giro total al ingresar a Free City.

