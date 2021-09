Conforme a los criterios de Saber más

En el 2018, la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el Ministerio de Educación (Minedu) arrojó cifras alarmantes para Loreto. Entre ellas se determinó que solo uno de cada diez escolares de cuarto grado de primaria entiende lo que lee. Otro dato preocupante señala que Iquitos, capital del departamento, alberga a una única librería dedicada exclusivamente a la venta de libros. En medio de la escasa comprensión de lectura y la carente oferta de libresca, una editorial local ha tenido la osadía de ir contra la corriente y publicar una ambiciosa colección de textos literarios que retratan la vida, historia y sentir de la población de esta parte del territorio peruano. Río Marañón es parte de una terna de series que reúne 10 obras de autores amazónicos que tratan temas universales en cuentos, novelas y ensayos. Destacados autores como Miguel Donayre, Jorge Nájar y Paco Bardales participan de la iniciativa liderada por el editor de Tierra Nueva, Jaime Vásquez Valcárcel, quien también colabora con una interesante selección de crónicas.

Esta propuesta editorial es, como dice Vásquez, “una respuesta al vacío literario y a la necesidad de leer literatura oriunda de la Amazonia ”. La idea se empieza desarrollar en plena pandemia con el afán de conocer y difundir narraciones contemporáneas. La colección se presentó en agosto último en el pueblo San Joaquín de Omagua, que acaba de cumplir 332 años de fundación y es uno de los más antiguos de la selva. “Fue algo simbólico. Este pueblo se ubica muy cerca de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, que al unirse forman el Amazonas”, afirma el también periodista para luego añadir que la elección del lugar es a la vez una símil literaria que anhela compilar obras de toda la región selvática y sus diversos géneros. “Ya tenemos planeado lanzar en noviembre la colección Río Ucayali y luego, en enero, la colección Río Amazonas, ambas con igual cantidad de libros que la serie Marañón”. La preselección para la siguiente entrega incluye autores de las zonas de Ucayali y San Martín. Representantes de los departamentos de Madre de Dios y de Amazonas cerrarán este esfuerzo que ha convertido a Loreto en la ciudad peruana que ha editado la mayor cantidad de libros como parte de una serie.

El periodista y editor de Tierra Nueva Jaime Vásquez Valcárcel es el responsable de tan necesaria compilación de autores amazónicos. También participa con el libro de crónicas "CoNpasión".

La recepción ha sido tan buena que el primer tiraje de 1000 unidades por cada libro está prácticamente agotado. Títulos como “Relatos del caucho y oscuridad”, de Paco Bardales; “Obsesión por Ofelia”, de Percy Vílchez; y “Obituario”, de Melissa Mendieta van por su tercera edición. Es importante mencionar que las carátulas de todos los libros de Río Marañón pertenecen a pintores amazónicos. Pueden verse obras -completas o detalles- de Gino Ceccarelli, Brus Rubio, Rember Yahuarcani y Gladys Loayza.

Tras su presentación en Lima durante la Feria del Libro Ricardo Palma, Vásquez y otros dos escritores de la colección viajarán a Guadalajara, México, donde han sido invitados para ser parte de uno de los eventos librescos más importante de Latinoamérica. Actualmente la editorial Tierra Nueva continúa difundiendo este importante aporte literario en la Feria La Independiente y en las próximas semanas visitarán Yurimaguas, Tarapoto y Moyobamba.

Letras amazónicas

Aquí una muestra literaria de dos de las 10 obras que ha compilado Tierra Nueva Editores en la colección Río Marañón: la primera es una novela relacionada a la historia del caucho; la segunda retrata la turbulenta historia de dos amantes en la ciudad de Iquitos que involucra a una actriz loretana.

“Quebradura”, de Miguel Donayre

“En las cavilaciones de T. W. Adorno en “Educación después de Auschwitz”, el filósofo de la Escuela de Frankfurt ensayaba respuestas e ideas para que el horror de la maquinaria del exterminio nazi no volviera a suceder. Está en nuestras manos como sociedad poder hacerlo. En este lado del monte hubiéramos podido hacer esa misma deliberación para que lo ocurrido en el Putumayo no volviera a pasar a través de una educación emancipadora, por ejemplo. Aunque la inteligencia amazónica y peruana le restó la debida importancia a lo sucedido. (...) Hablando de regaños, cabe mencionar el libro de Javier Reverte El río de la desolación. Un viaje por el Amazonas, un libro con cierto equipaje pesado, donde el autor suelta una pública reprimenda urticante a la intelectualidad peruana cuando señala que esta “lleva más de un siglo muda ante el asunto”, lo decía en relación a las muertes en el Putumayo. No es casualidad que “El sueño del celta” de Mario Vargas Llosa se publicara seis años después de la filípica de Reverte ¿Es solo una coincidencia?

“Obsesión por Ofelia”, de Percy Vílchez

El asesinato impune de la actriz Ofelia Montesco ocurrió después que el cumplido servidor edil Orestes Bardales arrojó el humeante desayuno y se marchó dando un brutal portazo. Era la soleada mañana de un viernes y, tan pronto se quedó sola, Olinda Pinedo corrió a la cocina a agarrar el cuchillo más afilado. Y, entre sonoro llanto y procaces maldiciones, cortó una y otra vez las fotografías en blanco y negro, los afiches que estaban por todas partes en la casa de la primera cuadra de la calle Pevas y donde se anunciaban las películas de la diva amazónica que había destruido su matrimonio. La noche anterior había discutido con su marido cuando él le habló, con evidente entusiasmo y sospechoso desparpajo de enamorado, del estreno de la película “El ángel exterminador”, dirigida por Luis Buñuel, donde la actriz loretana tenía un papel protagónico.

