Una noticia que ha dado la vuelta al mundo. La agrupación corana de K-pop BTS anunció el último martes que se tomará un descanso para enfocarse en los proyectos como solistas que tiene cada uno de los siete integrantes de la banda. Medios especializados de habla inglesa se refieren a esto como un “hiatus”, que se traduce como una “pausa”. Esta noticia causó dolor en las integrantes de ARMY, su club de fans caracterizado por una gran actividad en redes sociales.

Durante la transmisión del “Bangtan Dinner del FESTA 2022″, la banda resaltó que harán una pausa a los proyectos grupales para enfocarse en sus aspiraciones individuales. “No es como si nos estuviéramos separando”, dijo Suga. Sin embargo, el ARMY lo sintió de esta manera por unos instantes.

“Siempre pensé que BTS era diferente a otros grupos, pero el problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que seguir produciendo música y seguir haciendo algo. No podemos evitar pensar en nuestros futuros”, señaló RM.

Sentimientos encontrados

El Comercio conversó con fanáticas de la boyband para conocer sus reacciones sobre la noticia. No es la primera vez que la agrupación ha anunciado una pausa a sus actividades – tanto en 2019 como a finales del 2021 comunicaron lo mismo -, pero esta es la primera vez que piden tener un tiempo por separado.

Para Claudia Granados, representante del Fan Club BTS Perú, la noticia sorprendió a todo el fandom; pero son conscientes de que es una buena decisión para que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook demuestren su potencial como solistas. “La melancolía es entendible, ya que hasta para ellos es un paso difícil como lo hicieron sentir, pero lo desean hacer y eso es lo que debe primar. Como ARMY me siento agradecida de que hayan podido compartir esa sinceridad con nosotros, que haya esa confianza para anunciar este nuevo paso en su carrera. No te voy a mentir que hay sentimientos encontrados, pero, más que todo, lo que prima es que ellos hagan lo que desean”, dijo.

En Ecuador y Colombia se vivió una situación similar, donde las fans no evitaron derramar algunas lágrimas tras escuchar a sus idols. “Me parte el corazón, esta es la decisión más saludable y responsable, porque como ARMY, sin duda, hubiese sido peor que ellos realmente pierdan el rumbo y ya no tengan pasión por lo que hacen. Y, aunque Bangtan es y será siempre mi lugar seguro, este descanso es realmente necesario”, dijo Anahí Rueda, parte del staff de BTS Ecuador. “La noticia nos tomó por sorpresa. Solo están tomando su propio tiempo para crecer y moldear sus vidas como lo sueñan. La verdad, más que triste, me siento demasiado feliz de haberlos conocido y hayan sido parte de mi vida de la manera menos esperada”, precisa Daniela Osorio, integrante de Bangtan Colombia.

En Argentina, Pauli González resaltó que el anuncio tomó por sorpresa a todas las integrantes del fan club. “Verlo a RM quebrado (lloró en el streaming) fue el quiebre nuestro. Nos largamos a llorar desconsoladamente porque no entendíamos mucho qué pasaba hasta que agarramos el hilo. Creo que estamos apegadas emocionalmente, así que cualquier cosa que hagan bien o mal nos va a pegar de distintas formas. Nosotras estábamos muy mal, muy tristes. Es una noticia que no nos esperábamos”, expresó la representante de Bangtan Army Argentina.

BTS cumplió nueve años de carrera musical el pasado 13 de junio. | Foto: BTS / Facebook

Leales hasta el fin

Las fans incluso pensaron que el evento “Dinner del FESTA 2022″ podría traer novedades sobre un posible tour por países de América Latina. “Pensábamos guardar dinero. Fue muy inesperado, pero bueno, los vimos bien y tranquilos. Obviamente es triste para todos, pero creo que es el comienzo de algo bueno para ellos. Es momento de que ellos puedan empezar a hacer su vida aparte de BTS. Yo siempre digo que su mejor época de vida, sus veinte años, no van a volver”, agregó González.

El ARMY en Latinoamérica ha dejado claro que continuarán apoyando sus carreras como lo han venido haciendo durante los últimos años. “Nos emociona mucho el seguir apoyando a cada uno de ellos, siempre lo hemos hecho, tanto con sus proyectos individuales como grupales. Y el hecho de que hayan tenido esta conversación, sin edición, sin guion, significa que ARMY siempre va a estar a su lado apoyándolos. Y ellos tienen esa confianza con sus fans para decirles sus planes de manera franca”, dijo la peruana Claudia Granados. “Me pone muy feliz si ellos quieren empezar a hacer su vida solista. ARMY los va a apoyar, siempre vamos a estar ahí para devolverles un poco del amor que ellos nos dan. Estamos todas acá desde el otro lado del mundo y saben que siempre los vamos a apoyar”, puntualizó la argentina Pauli González.

Desde Colombia enviaron los mismos mensajes de aliento. “Merecen un descanso, vivir sus vidas y ser felices. Lo que más deseo es su felicidad ya que ellos me dieron mucha al llegar a mi vida”, “Es merecido que cada uno pueda brillar con luz propia”, “Fuimos, somos y seremos una familia, de eso no hay duda” son algunos de los comentarios de las integrantes del ARMY en Colombia.

Ecuador tampoco se quedó atrás y quisieron dejar claro que este nuevo camino traerá grandes éxitos. “Es la puerta hacia un nuevo camino donde cada podrá centrarse en su carrera en solitario, tiempo para nuevos aprendizajes y nuevas experiencias y sobre todo tiempo para sí mismos”, “Son personas espectaculares, sé que brillarán en cualquier ámbito al que se acoplen”, “Seguiremos con ellos hasta el final, los apoyaremos a cada uno con sus proyectos nuevos. Los estaremos esperando ansiosas con todos sus proyectos y caminos que tomen”, expresaron.

De esta manera, queda evidenciado que BTS mantendrá el apoyo incondicional de ARMY, que solo les desean los mejores de los éxitos en los proyectos que vienen. Como dice su canción “So Far Away”, “el comienzo puede ser débil, pero el final será grandioso”.