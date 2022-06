Cuando Leslie Shaw sintió que Sony Music Latin delimitaba sus libertades, tomó la drástica decisión de desvincularse laboralmente de la casa discográfica estadounidense que la representaba e independizarse. Ahora, con “Poderes”, su más reciente propuesta musical, elige desvincularse de lo urbano, para volver al pop rock, a sus raíces, a un género que “me hace feliz y me mantiene viva”.

“Siento que necesitaba reconectarme conmigo misma y con la música que escucho. Realmente estoy cien por ciento feliz con lo que estoy haciendo. ‘Poderes’ representa para mí un renacer muy espiritual como mujer, artista y compositora”, asevera la cantautora nacional.

—Cuando incursionaste en el género urbano comentaste que lo hiciste para poder entrar a las radios con fuerza y porque no ibas a poder vivir con el rock. ¿Qué te llevó ahora a retomar este género?

Ciento que perdí la inspiración. He hecho muchas canciones durante la pandemia, pero llegué a un punto en que consumí mucho pop rock en mi vida personal, empecé a escribir y me dejé llevar, y ahora tengo un manager que no me impone nada que yo misma busqué, que está muy cómodo como yo me estoy desarrollando como compositora. Le presenté unos demos, le pareció muy divertido, le encantó. Ya pasó la etapa de hacer cosas por complacer a los demás.

—¿Te refieres a la etapa con Sony Music?

Así es. Fue una etapa que me ayudó a experimentar nuevos sonidos, me abrió muchas puertas, pero ya he crecido y ahora quiero hacer lo que me provoque, por eso es que renuncie a la disquera en la que estaba, dejé muchas cosas atrás para ser feliz y no preocuparme por números ni dinero. Nadie me ha dicho que va a ser fácil, pero estoy apostando en mí.

—¿Fue difícil tomar la decisión de dejar una casa discográfica tan importante como Sony Music?

Claro que sí, pues había planes y un contrato mucho más largo; pero si ahora no hago lo que quiero, cuándo lo voy a hacer. Creo que es el momento ahora que me siento completa como artista, compositora y productora. En pandemia se pararon muchos proyectos, quería simplemente hacer música y buscar un nuevo sonido para mí, sin estar escuchando recomendaciones de gente que no sabe lo que yo consumo, que no me conoce. Quería simplemente parar y empezar de nuevo. Quién sabe si más adelante pueda llegar a un acuerdo con otra disquera que respete mis ideas, mi visión. mi música y que realmente esté comprometida conmigo; pero en ese momento quiero hacer lo que quiero, el género que me provoque y no guiarme de lo que está sonando ahora, simplemente quiero hacer lo que me haga feliz.

—¿Piensas volver a hacer música urbana?

Tengo varias canciones en ese género que están ahí, que si me provocan las lanzaré. Eso es lo chévere de ser artista independiente. Quiero lanzar canciones mucho más seguido que antes, y ahora es mucho más chévere porque no tengo que pedirle permiso a nadie. Manejo mis plataformas, tengo mi equipo y simplemente todos me dicen: “Sí, Leslie”.

—¿Hubo algún momento de quiebre que te llevó a tomar la decisión de dejar todo aquello que no te hacía feliz?

Me sentía sola, mucha gente se quitó la verdadera careta, me traicionaron, me prometieron cosas que no cumplieron. También están los atrasos, la pandemia paró muchas cosas y yo no quería parar. Lo peor para un artista es esperar que ocurra un milagro.

—El videoclip de “Poderes” fue filmado en Miami con un equipo íntegramente peruano. ¿Cómo fue el proceso de grabación de producción?

Había hecho “No olvido” con Ignacio Ugarteche y Sabrina Franco, que son amigos audiovisuales peruanos, que también están buscando oportunidades en Miami. A ellos se sumó Chino Miranda. Estuvimos como cuatro o cinco días en Miami. Somos un equipo pequeñito, pero cada uno se desenvuelve muy bien en su rol y quedó perfecto. Se grabó en un solo día, en el restaurante de un amigo mío. Empezamos a grabar a las 10 de la noche y terminamos a las tres de la mañana.

Leslie grabó "Poderes" en Miami con un equipo íntegramente peruano. (Foto: Difusión)

—¿Es verdad que estás preparando una cumbia junto a un grupo uruguayo?

Durante la pandemia he estado trabajando con productores colombianos, argentinos, uruguayos..., cada productor tiene muy marcado su estilo influenciado por la cultura de su país. No voy a ser tonta de decir que no haré tal o cual cosa, pues quiero aprender, colaborar y hacerme conocida en otras partes del mundo. Si tengo que irme a la China a filmar un videoclip, lo haré.

—Tienes colaboraciones con Legarda, Mau y Ricky, Gente de Zona, con Thalía. ¿Qué otra colaboración persigues?

Me encantaría hacer una balada pop con Ricky Martin, me encanta. Me gustaría también hacer algo con Bad Bunny, está difícil, pero uno no se puede poner límites. Con Mon Laferte de repente. Hay varios.

—En “Poderes” muestras tu lado más vulnerable vivido en pandemia. ¿Qué fue lo más duro que enfrentaste en esa etapa?

Estar en otro país sin poder hacer conciertos, lejos de mi familia me hizo sentir muy triste, encima que muchos amigos me dieron la espalda.

—¿Cuál es el don que te ha permitido alcanzar tus sueños, el que mencionas en tu canción?

Tengo varios. Soy muy sensible y creo que al ser sensible puedo hacer que la gente se inspire, también tengo el don de saber escuchar, aconsejar, transmitir un mensaje y mover corazones.

—En 2011 representaste al Perú en Viña del Mar, en 2019 participaste en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos junto a Luis Fonsi y un año después conseguiste el Premio Heat como Mejor artista de la región sur. ¿Cuál consideras el logro más importante de tu carrera?

Estar en MTV Latinoamérica, también en Viña y en una película de Hollywood (”Death Race 2050″). Hay muchas cosas de las que me siento orgullosa, en Perú tengo un equipo increíble y un show muy bueno. Ahora que teloneé a Fonsi en Lima tenía miedo que mi música no salga bien porque hace tiempo no tocaba, pero tengo un equipo aquí en Perú que no tiene nada que envidiar a profesionales de afuera.

—¿En este nuevo encuentro con Luis Fonsi conversaron sobre la posibilidad de grabar algún tema juntos?

Le mandé un par de demos hace un tiempo, pero ya no le insistí en plena pandemia porque no sabíamos lo que iba a pasar. Hablamos un ratito en el backstage, estuvimos conversando un rato en el camerino.

—¿Tienes planes de volver a actuar?

Si se presenta la oportunidad, un papel súper cool, lo haría.

—¿El amor con El Prefe surgió durante de las grabaciones de “Sola y soltera”?

Algo así. Empecé a ir al estudio donde él estaba trabajando su proyecto, siempre lo veía, nos hicimos amigos y él siempre me coqueteaba, pero todos en Miami son coquetos. Pensaba que era un niño para mí, pero cuando hicimos el videoclip compartimos mucho más, empezamos a ir a fiestas. Así nació algo bonito.

—¿Cómo defines el momento en el que te encuentras?

Me siento muy completa con mi carrera, mi equipo, mi vida amorosa y mi familia. Tengo muchas cosas por lograr, pero las tomo con calma.

A continuación puedes ver el video de la entrevista EN VIVO.