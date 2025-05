Christopher Schwarzenegger, el hijo menor de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, habló por primera vez sobre su radical cambio físico. Sus declaraciones se produjeron el pasado sábado 10 de mayo durante la cumbre inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy Summit, realizada en Los Ángeles. Allí compartió detalles sobre el proceso que inició hace más de cinco años para mejorar su salud y bajar de peso.

“Fue un gran proceso”, contó el joven de 27 años durante un panel en el que participaban también su madre, Kelly Osbourne y el anfitrión del evento, Jeff Beacher. Este último también celebraba su propia pérdida de peso, ya que bajó más de 250 libras, según la revista People.

Christopher explicó que todo comenzó en 2019, cuando vivía en Australia y sintió que su cuerpo le impedía disfrutar actividades normales. “Estaba en este gran viaje... simplemente vi cuánto mi peso me estaba prohibiendo hacer las actividades cotidianas”, señaló.

Christopher Schwarzenegger, el hijo menor de Arnold Schwarzenegger, explicó cómo su peso afectaba negativamente varios aspectos de su vida cotidiana. (Foto: Cassidy Sparrow / Getty Images) ×

Recordó que su sobrepeso le impidió, por ejemplo, hacer paracaidismo con amigos. “Yo decía: ‘Quiero hacer paracaidismo’. Y mis amigos decían: ‘Sí, ni hablar’. Y yo decía: ‘Sí, no puedo hacer paracaidismo’”, relató.

Christopher también mencionó que su preocupación por el peso venía desde sus años en la escuela. En ese entonces, intentaba comer mejor llevando almuerzos más saludables, lo cual lo hacía sentirse diferente.

“Lo intenté todo. Hacía entregas de comida a domicilio en el instituto, y recuerdo que me sentía como un bicho raro cuando llevaba almuerzos raros al colegio”, dijo durante la charla.

Su inseguridad con su peso se remonta a sus tiempos en la escuela. (Foto: Gregg DeGuire - WireImage / Getty Images) ×

“No fue de la noche a la mañana, sino que me costó mucho ensayo y error”, explicó. Aunque ha cambiado notablemente su imagen, confesó que aún no se siente completamente distinto.

“Y aún a día de hoy... cuando dices, oh, fotos del antes y el después... Todavía no siento que sea un después. No siento que esté en el punto”, aseguró.

Uno de los momentos clave de su pérdida de peso fue cuando decidió dejar el pan por Cuaresma, una tradición cristiana de 40 días.

“Por extraño que parezca, dejé el pan por Cuaresma”, compartió. “No sé si alguien es católico aquí, pero yo dejé el pan por Cuaresma”.

Aunque ha cambiado notablemente su imagen, Christopher asegura que aún no se siente "diferente" a como era antes. (Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images) ×

Al parecer, esa simple decisión lo ayudó a perder más de 10 kilos en menos de dos meses. “Me dije: ‘Bueno, si voy a dejar el pan, más vale que aproveche la oportunidad y soy un buen chico católico, así que no voy a romperla’. Y esa era mi única regla. No voy a romper la Cuaresma. Y así perdí 10 kilos sólo con eso”, agregó.

Según el medio citado, el evento también incluyó testimonios de otras figuras como Kelly Osbourne, quien agradeció a Jeff Beacher por haberla motivado durante su propio proceso de transformación. Además, participaron expertos en salud, bienestar y salud mental, como el Dr. Robert Huizenga y el coach Michael C. Bryan, quien cerró la jornada animando a los asistentes a enfocarse no solo en el bienestar físico, sino también en el emocional.