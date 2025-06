Chris Evans reveló un detalle muy especial de su propuesta de matrimonio a Alba Baptista. En la alfombra roja de su nueva película Materialists, el actor contó que aprendió la frase “¿Quieres casarte conmigo?” en portugués, el idioma de su esposa. “Ella es portuguesa, así que lo practiqué toda la semana”, explicó.

Evans confesó que estuvo tan concentrado en la frase que casi la decía sin querer mientras preparaba el desayuno. “Como, ‘¡Oh Dios, eso no es solo una canción pegajosa! ¡Va a arruinar la sorpresa!’”, bromeó al conversar con una reportera de The Knot. Al final, aunque estaba muy nervioso, logró decirlo. “Creo que lo arruiné, pero todavía me la sé”, dijo entre risas.

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente en 2022 y, en septiembre de 2023, se casaron en una ceremonia íntima en su casa de Massachusetts, según reveló el medio Page Six. El evento fue muy reservado: los invitados, incluidos Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Scarlett Johansson, firmaron acuerdos de confidencialidad y entregaron sus teléfonos.

La pareja comenzó a ser relacionada sentimentalmente en 2022 y, en septiembre de 2023, se casaron en una ceremonia íntima. (Foto: @chrisevans / Instagram)

Además de esa boda en Estados Unidos, Evans y Baptista organizaron una segunda ceremonia en Portugal, junto a la familia de la actriz. Durante ese viaje, incluso se toparon con Meghan Markle y el príncipe Harry en un restaurante o bar.

Aunque mantuvieron su matrimonio en secreto al principio, Evans mostró con orgullo su anillo en la Comic Con de Nueva York en octubre de ese año. Allí también compartió que tuvieron “dos ceremonias” y que ambas fueron “maravillosas y hermosas”.

“Planear una boda es agotador, los que están casados lo saben”, dijo durante un panel. “Pero ahora que ya pasó, estamos disfrutando la vida y preparándonos para el otoño, que es mi estación favorita”.

Según medios estadounidenses, el evento fue en estricto privado y se les pidió a los invitados que firmaran acuerdos de confidencialidad. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Evans y Baptista organizaron una segunda ceremonia en Portugal, junto a la familia de la actriz. (Foto: Matt Winkelmeyer/VF24/WireImage para Vanity Fair)

Finalmente, en marzo de 2024, la pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja durante la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, meses después de haberse casado en privado.

Lo que debes saber sobre Chris Evans

Christopher Robert Evans nació el 13 de junio de 1981, en Boston, Massachusetts. Su carrera como actor comenzó en 1997 con una aparición en un cortometraje educativo. En el año 2000 protagonizó la serie “Opposite Sex”. Posteriormente, obtuvo reconocimiento por sus papeles en películas como “Not Another Teen Movie” (2001) y “The Perfect Score” (2004).

En 2005, interpretó a Johnny Storm, la Antorcha Humana, en la película “Los 4 Fantásticos”, un papel que repitió en su secuela. Su papel más conocido llegó en 2011, cuando interpretó a Steve Rogers, el Capitán América, en “Capitán América: El primer vengador” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Continuó interpretando este personaje en varias películas de “Los Vengadores” y otras producciones de Marvel.

Más allá de su rol como Capitán América, Evans ha participado en diversas producciones, incluyendo “Scott Pilgrim contra el mundo” (2010), “Snowpiercer” (2013), y “Puñales por la espalda” (2019). También ha incursionado en la dirección, con la película “Before We Go” (2014). Ha recibido premios como el MTV Movie Award a la Mejor Pelea y el Teen Choice Award al Mejor Actor de Película de Ciencia Ficción/Fantasía.

