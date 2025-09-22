Las declaraciones de Matthew McConaughey siempre generan impacto, ya que es una de las grandes estrellas de Hollywood. Después de haber revelado el motivo por el que no se quedó con el papel de ‘Jack Dawson’ en ‘Titanic’, el artista ha vuelto a llamar la atención. Esta vez porque dio a conocer lo que considera que “es bueno” para un matrimonio.

Por si no lo sabías, el actor está casado, desde junio de 2012, con Camila Alves McConaughey, quien además de ser su esposa, es la madre de sus tres hijos: Levi McConaughey, Vida McConaughey, Livingston McConaughey. Debido a todo esto, él puede hablar sobre el matrimonio y es por eso que se animó a hacerlo durante una entrevista con Fox News Digital.

En aquella conversación, Matthew McConaughey dejó en claro que las camas tamaño King no son buenas para las parejas. “Me despierto una mañana... miro hacia allá, y Camila está como a un campo de fútbol de distancia, hombre. Luego te vas a la cama por la noche, como, quieres acurrucarte y... ‘Bueno, tenemos que cubrirte. Acércate unos 3,5 metros, y yo también’. Piensas, hombre, esta maldita cama tamaño king no es buena para el matrimonio, hombre. Deshazte de ese hijo de p****”, expresó.

Matthew McConaughey es un actor y productor de cine y televisión estadounidense. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

Matthew y Camila resolvieron el problema

Afortunadamente, la Matthew y Camila se dieron cuenta del problema que tenían y pudieron resolverlo. “Así que conseguimos una cama tamaño queen, donde estamos hombro con hombro. Te digo que es bueno para tu matrimonio”, recalcó.

Matthew McConaughey y Camila Alves McConaughey se conocieron en 2006 en Los Ángeles, a través de amigos en común. (Foto: Cole BURSTON / AFP) / COLE BURSTON

Más adelante, el artista enfatizó la importancia de priorizar una conexión romántica con una pareja, incluso en medio de las tareas diarias de crianza: “Tienes hijos, así que no... pasas tanto tiempo siendo un buen padre y madre para ellos, pero también debes asegurarte —y puedo hacerlo mejor— de decir: ‘No, este es nuestro momento’”.

Uno de los mejores ejemplos que puedes darles a tus hijos, según Matthew McConaughey

“Como padre, no puedes vivir al 100 % con tus hijos. Tienes que recordar que uno de los mejores ejemplos que puedes darles a tus hijos sobre cómo tratar a una mujer, a un hombre o a alguien de quien se enamoren con el tiempo es cómo tratas a su madre y cómo la madre trata a su padre”, sentenció.

Películas destacadas de Matthew McConaughey

‘Dallas Buyers Club’ (2013)

‘Interstellar’ (2014)

‘El lobo de Wall Street’ (2013)

‘Mud’ (2012)

‘Tiempo para matar’ (1996’)

‘The Gentlemen: Los señores de la mafia’ (2019)

‘El defensor’ (2011)

‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ (2003)

‘Contact’ (1997)

‘Magic Mike’ (2012)

‘Bernie’ (2010)

