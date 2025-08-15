Leonardo DiCaprio ha interpretado personajes muy recordados en la industria del cine. Un claro ejemplo de ello es el papel de ‘Jack Dawson’ en ‘Titanic’, que, como te conté en otra oportunidad, estuvo muy cerca de pertenecer a Matthew McConaughey. El punto aquí es que el actor de 50 años, a pesar de ‘haber dado vida’ a personajes muy buenos, no se quedó con uno que le gustaba bastante y ese es “su mayor arrepentimiento” profesional.

Resulta que el artista participó en una entrevista con el director Paul Thomas Anderson para la edición ‘Mavericks of Hollywood’ de la revista Esquire y ahí le hizo una confesión al cineasta que ya dio la vuelta al mundo. En las siguientes líneas encontrarás sus declaraciones.

“Lo diré aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber hecho ‘Boogie Nights’”, expresó Leonardo DiCaprio. Con respecto a la cinta, esta se estrenó en 1997 y fue dirigida por Anderson. Sobre el papel que pudo haber tenido en el filme, te digo que finalmente se lo quedó Mark Wahlberg. Él interpretó a ‘Eddie Adams / Dirk Diggler’.

Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: Allen Berezovsky / Getty Images) / Allen Berezovsky

Lo curioso es que ese personaje se lo ofrecieron primero a Leonardo DiCaprio; sin embargo, él lo acabó rechazando porque ya había firmado para protagonizar la película ‘Titanic’ de James Cameron. De ahí radica su arrepentimiento. A él le hubiera gustado estar en las dos cintas.

Leonardo DiCaprio es un actor y productor de cine estadounidense. (Foto: Jesse Grant / Getty Images for AFI) / Jesse Grant

“No puedo imaginar a nadie más que a Mark en ella”

“(‘Boogie Nights’) fue una película profunda de mi generación. No puedo imaginar a nadie más que a Mark en ella. Cuando por fin pude verla, pensé que era una obra maestra. Es irónico que seas tú quien se hace esa pregunta (sobre el arrepentimiento), pero es cierto”, indicó después el actor.

Otros artistas que participaron en ‘Boogie Nights’

Cabe mencionar que, de acuerdo a información brindada por People, ‘Boogie Nights’ también fue protagonizada por Julianne Moore, Heather Graham, Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy y Philip Seymour Hoffman. Si tienes la oportunidad de verla, anímate. No te arrepentirás.

