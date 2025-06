Will Smith, en incontables oportunidades, ha demostrado ser un gran actor. Es por eso que ha llegado a recibir propuestas para interpretar a ciertos personajes en películas; sin embargo, no siempre ha terminado dando una respuesta positiva a la oportunidad presentada. Precisamente, hace poco se animó a hablar acerca de la vez que rechazó un papel que Leonardo DiCaprio sí aceptó.

Para poder brindarte la información, primero tengo que decirte que todo se supo a raíz de que el artista fue entrevistado por la estación de radio KISS XTRA (de acuerdo a un video compartido en la cuenta de Instagram @playkissxtra). Ahí él sorprendió a todos con sus declaraciones. Tranquilo(a) que a continuación te indicaré cuáles fueron sus exactas palabras.

¿En qué cinta Will Smith tuvo la oportunidad de trabajar y no aceptó?

“No creo haberlo dicho nunca en público, y lo voy a decir porque nos estamos sincerando: Chris Nolan (reconocido guionista y director de cine) me trajo ‘Origen’ (película ciencia y ficción de 2010) primero, y no lo entendí”, aseguró Will Smith. “Nunca lo había dicho en voz alta”, agregó.

Will Smith es un actor, rapero y productor de cine estadounidense. (Foto: Emma McIntyre / Getty Images)

Si bien el actor tuvo la posibilidad de ‘dar vida’ al personaje principal (‘Dominick Cobb’) en aquella cinta de 2 horas con 28 minutos de duración, él acabó rechazando esa oportunidad. Es así como eventualmente Leonardo DiCaprio acabó quedándose con el papel, según sus palabras.

Leonardo DiCaprio es un actor, productor de cine y ambientalista estadounidense. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images)

Pero no solo tocó ese tema en la mencionada entrevista. Debido a que Will Smith no quiso participar tanto en ‘Origen’ como en ‘Matrix’ de 1999 (algo que ya se sabe desde hace varios años), él indicó: “Ahora que lo pienso, son esas películas que se desarrollan en realidades alternativas las que no tienen buena aceptación. Pero me duele haber dejado pasar a esas dos”. Como las decisiones ya fueron tomadas y no se puede regresar en el tiempo, a él solo le queda aceptar lo que sucedió.

Películas más populares de Will Smith

‘Bad Boys’ y secuelas

‘Men in Black’ y secuelas

‘Independence Day’

‘En busca de la felicidad’

‘Ali’

‘Hancock’

‘Escuadrón Suicida’

‘Aladdín’

