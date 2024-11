¿Quién no querría unas entradas gratis para el Eras Tour de Taylor Swift? Seguro que muchos de nosotros estaríamos saltando de emoción al recibir ese generoso ofrecimiento, pero Jason Kelce, el hermano de Travis Kelce, no es como el resto de nosotros. En una reciente entrevista, Jason reveló por qué rechazó amablemente las entradas gratis que la cantante le ofreció para uno de los conciertos más codiciados del momento.

El exjugador de los Philadelphia Eagles compartió en el Rich Eisen Show que Taylor Swift le había dicho que “cuidaría a cualquiera” que le pidiera asistir a sus conciertos. Sin embargo, él dejó claro que nunca quiere “imponerse” a la novia ganadora del Grammy de su hermano Travis Kelce.

En esta imagen se puede apreciar a Taylor Swift cantando en un concierto. (Foto: Andre Dias Nobre / AFP)

Aunque Jason no suele recibir muchas solicitudes de personas pidiendo entradas para los conciertos de Taylor Swift, cuando las recibe, su respuesta es un rotundo no desde el principio. El comentarista deportivo de la cadena ESPN comentó que no quiere poner a la “gran” estrella del pop en una situación incómoda.

Jason se mostró entusiasmado al comentar que Taylor Swift “ha sido muy amable con [su] familia” desde que comenzó a salir con Travis Kelce el verano pasado. “Es una persona maravillosa”, añadió Jason, enfatizando que no quiere que las entradas gratuitas para el Eras Tour “se conviertan en una dinámica” entre ellos.

Jason Kelce y Travis Kelce en Kansas City, Missouri, el 20 de noviembre. (Foto: AFP)

“¿Dónde está el límite?”, preguntó. “¡Ni siquiera voy a cruzar el límite, me mantendré alejado del límite!”, enfatizó.