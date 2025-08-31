Joaquín Sánchez es un nombre que evoca alegría, fútbol y carisma dentro y fuera del campo. El eterno capitán del Real Betis no solo ha conquistado a la afición con su talento y sentido del humor, sino que también ha formado un sólido hogar junto a su esposa, Susana Saborido, con quien se casó en 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz. Tras dos décadas juntos, la pareja se ha consolidado como una de las más queridas y estables en el panorama mediático español.

El matrimonio, sin embargo, no tardó en crecer. Un año después de la boda llegó la primera gran alegría: el nacimiento de Daniela, su hija mayor, el 22 de septiembre de 2006. Joaquín y Susana decidieron entonces que la familia era el motor de sus vidas, y cuatro años más tarde, el 23 de septiembre, dieron la bienvenida a Salma, la pequeña. Lo curioso es que ambas nacieron con solo un día de diferencia, convirtiendo cada septiembre en un mes de doble celebración.

Las hijas de Joaquín Sánchez son Salma y Daniela (Foto: AFP)

¿A QUÉ SE DEDICAN LAS HIJAS DE JOAQUÍN SÁNCHEZ Y SUSANA SABORIDO?

Hoy, Daniela ya ha alcanzado la mayoría de edad. Este 2024 cumplió 18 años y sus padres quisieron marcar el momento con un regalo inolvidable: un Mercedes deportivo negro valorado en más de 60.000 euros. El exfutbolista no dudó en compartir su orgullo en redes sociales, con un mensaje tierno y directo: “Hoy te haces mayor de edad. Disfruta la vida con amor y respeto. Te quiero mucho”. Palabras que muestran el lado más afectivo de Joaquín, muy distinto a la faceta bromista que suele enseñar en televisión.

Salma, por su parte, acaba de cumplir 14 años y, aunque aún es muy joven, ya despierta la simpatía de los seguidores de la familia. Tanto ella como Daniela han crecido rodeadas del cariño de sus padres, pero también con cierta exposición mediática. El propio Joaquín las ha mostrado con naturalidad en redes sociales y, ahora, ambas participan en el docureality ‘El capitán en América’, un proyecto de Antena 3 en el que la familia recorrerá Estados Unidos en caravana.

Más allá de la televisión, las hijas de Joaquín han sabido abrirse camino en el mundo digital. Daniela y Salma ya son influencers, acumulando miles de seguidores en Instagram y TikTok, donde comparten desde bailes hasta momentos familiares y viajes. La aventura televisiva les servirá como trampolín para consolidar aún más su presencia en redes, acercándose a un público joven que sigue con interés cada paso de la familia Sánchez-Saborido.

Daniela mantiene una relación con el futbolista Javier Sánchez, de 19 años (Foto: © javisannchezc)

EN LO PERSONAL, TAMBIÉN EMPIEZAN A ESCRIBIR SUS PROPIAS HISTORIAS

Mientras Salma todavía es muy pequeña para pensar en parejas, Daniela ya ha dado un paso en ese terreno y mantiene una relación con Javier Sánchez, canterano del Betis. En redes sociales, la joven suele publicar videos junto a su novio, bailando o participando en retos virales, lo que ha despertado la curiosidad de los seguidores, quienes incluso preguntan si el chico acompañó a la familia en su reciente viaje a Estados Unidos.

Entre las pasiones que comparten Daniela y Salma se encuentran los deportes de nieve. Las hermanas disfrutan especialmente del esquí y no dudan en compartir fotos de sus escapadas invernales en redes sociales. Pero no solo la nieve las une: ambas también sienten fascinación por las motos y las carreras de MotoGP, además de mostrar un gran interés por viajar y descubrir nuevos lugares alrededor del mundo.

