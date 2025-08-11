‘The Pickup’ es la más reciente película de Pete Davidson y Eddie Murphy. Ambos trabajaron juntos en la cinta (que está disponible en Prime Video), y eso fue muy especial para el joven artista. Tanto así que, en una reciente entrevista, se animó a decir que aprendió cosas puntuales de su colega, que tendrá un gran papel en el próximo filme de ‘The Pink Panther’.

Como quiero asegurarme de que recibas la información completa, te digo que el comediante de 31 años conversó con People y, durante ese diálogo, llegó a reflexionar sobre las personas que lo rodean y cómo lo que ha venido aceptando en relación a ese tema es muy diferente a lo que hace Murphy.

“He sido culpable de tener a 700 amigos en la sala verde, Gente que acabo de conocer o que solo está en el equipo, y luego pienso: ‘¿Por qué no pensaron en lo mejor para mí?’”, comenzó diciendo Pete Davidson. Luego se refirió al caso de su coestrella, que es una leyenda de la comedia.

“Tienes que poder confiar en quienes te rodean”

“(Eddie Murphy) tiene un equipo muy pequeño, y son las mismas personas durante muchísimo tiempo, y creo que eso es fundamental para tener una carrera eficiente y una vida plena en este negocio. Tienes que poder confiar en quienes te rodean y tener cierta capacidad de adaptación”, aseguró. “No soy Eddie Murphy de ninguna manera, pero especialmente cuando estás a su nivel, necesitas poder confiar en todos los que te rodean”, agregó.

A raíz de haber trabajado juntos en ‘The Pickup’, reducir su círculo íntimo está en sus planes. “Después de esa película, pensé: ‘Bueno, tengo tres amigos. Estos son. Aquí están en quiénes tengo que confiar y con quiénes puedo compartir cosas’”, manifestó.

Pero no creas que solo eso aprendió de su colega de 64 años, pues Pete Davidson también indicó que vio cómo Eddie Murphy se comportaba con su familia en el set. Mirar eso fue agradable para él, ya que pronto se convertirá en padre (su novia Elsie Hewitt está esperando un bebé suyo).

¿Cuántos hijos tiene Eddie Murphy?

Para ser más exactos, Davidson vio que Murphy solo se ponía nervioso cuando sus hijos llegaban al set. Ojo que el actor tiene 10 hijos de diferentes relaciones: Eric, nacido en 1989, con Paulette McNeely; Bria (1989), Miles (1992), Shayne (1994), Zola (1999) y Bella (2002), con su exesposa Nicole Mitchell Murphy; Christian (1990), con Tamara Hood; Angel Iris (2007), con Mel B (de las Spice Girls); e Izzy Oona (2016) y Max Charles (2018), con su actual pareja, Paige Butcher. Uno en especial (no se sabe quién) nunca lo había visto trabajar.

“Es lo más tierno que he oído en mi vida”

“Él me dijo: ‘Nunca me ha visto actuar y quiero hacerlo bien’. Y yo pensé: ‘Es lo más tierno que he oído en mi vida’”, recordó Pete Davidson, que dejó en claro que está muy agradecido por la experiencia que vivió. “No podría haber pedido una mejor configuración. Literalmente pude pasar tres meses en una caja con él, solo nosotros (refiriéndose al camión en el que él y Murphy filmaron muchas de sus escenas). Fue como una fantasía que escribí”, sentenció.

