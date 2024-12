“The Trunk” es el título del misterioso drama que nos muestra cómo una empresa de matrimonios clandestino, que proporciona parejas a gente rica, quedará descubierta cuando aparece una maleta en la orilla de un lago. Debido a que la trama nos presenta a una trabajadora de dicha agencia que se casa por contrato con un productor musical de nombre Han Jeong-won, te contamos quién es Gong Yoo, el actor que lo interpreta.

En la serie, él no es quien acude a solicitar los servicios de este lugar, sino su exesposa, quien lo amenaza para hacerlo por una poderosa razón.

Han Jeong-won es interpretado por Gong Yoo en "Una maleta" (Foto: GTist)

1. DATOS PERSONALES DE GONG YOO

Nombre de nacimiento: Gong Ji-cheol

Gong Ji-cheol Más conocido como: Gong Yoo

Gong Yoo Lugar de nacimiento: Busan, Corea del sur

Busan, Corea del sur Nacionalidad: Coreana

Coreana Cumpleaños: 10 de julio

10 de julio Año de nacimiento : 1979

: 1979 Instagram: @gongyoo_official

Gong Yoo saluda el 14 de mayo de 2016 durante una sesión fotográfica de la película "Train to Busan" en el 69º Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)

2. ¿QUIÉN ES GONG YOO?

Gong Yoo es un conocido c actor y modelo surcoreano que ha formado parte de decenas de producciones como “Train to Busan”, “Goblin” y “Keopi peurinseu 1-hojeom”.

3. SE FORMÓ COMO ACTOR

Debido a que él tenía claro que quería convertirse en actor, no dudó en estudiar Cine y Teatro en la Universidad de Kyung Hee, de donde se graduó.

Esta fotografía tomada el 5 de diciembre de 2013 muestra a Gong Yoo asistiendo al estreno de la película "The Suspect" en Seúl (Foto: Starnews/AFP)

4. CARRERA ACTORAL

Aunque comenzó con pequeños papeles, pronto su talento fue reconocido y llamada para producciones como “Hello My Teacher”, “El príncipe del café”, “Finding Mr. Destiny”, “A Man and a Woman”, “Train to Busan”, “The Age of Shadows”, “Guardian: The Lonely and Great God”, “Mar de la tranquilidad”, por citar algunos.

5. TAMBIÉN INCURSIONÓ EN LA CONDUCCIÓN

En 2004, condujo por casi seis meses el programa “Music Camp”. De 2008 a 2009, estuvo al frente de “Best Music” y “G.yoo20″; mientras que en 2018 estuvo en la conducción de 54th Baeksang Arts Award.

Esta imagen del 3 de marzo de 2014, muestra a Gong Yoo asistiendo a la ceremonia del Día del Contribuyente en Seúl (Foto: Starnews/AFP)

6. PREMIOS

A lo largo de su carrera ha ganado más de una decena de premios. La primera fue en 2003 en los 11th SBS Drama Awards en la categoría Premio nueva estrella por “Screen”. Siendo los últimos, todos en 2017 por “N.A.” y “Guardian: The Lonely and Great God”.

7. NO LE FUE BIEN CUANDO SE ENAMORÓ POR PRIMERA VEZ

En el programa “TV Carries The Love” de 2002, Gong Yoo recordó que cuando estaba en la escuela se enamoró de una compañera, pero al ser tímido no sabía cómo acercarse a ella, por lo que se comunicó por teléfono, lamentablemente, la chica desconocía quién era. Sin embargo, tiempo después los dos volvieron a coincidir en una academia, aunque no pudo tener una cita con la jovencita, quien tenía novio.