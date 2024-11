El drama coreano “Cuando el teléfono suena” nos muestra cómo el tenso matrimonio entre un político en ascenso y su esposa muda empieza a desmoronarse tras el secuestro de la mujer, cambiando sus vidas por completo. El papel de Baek Sa-eon es interpretado por Yoo Yeon-seok. ¿Si no sabes quién es este actor? No te preocupes que en esta nota te lo contamos.

Antes te precisamos que en la trama, él es hijo de una prominente familia política que se ha convertido en el portavoz más joven de la Oficina del Presidente, gracias a su experiencia como corresponsal de guerra y en negociación de rehenes.

En “Cuando el teléfono suena”, Baek Sa-eon tiene una pésima relación con su esposa (Foto: Munhwa Broadcasting Company)

1. DATOS PERSONALES DE YOO YEON-SEOK

Nombre completo: Yoo Yeon-seok

Yoo Yeon-seok Nombre de nacimiento: Ahn Yeon-seok

Ahn Yeon-seok Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreana

Surcoreana Cumpleaños: 11 de abril

11 de abril Año de nacimiento: 1984

1984 Instagram: @yoo_yeonseok

El actor tiene millones de seguidores en redes sociales que están pendientes de sus pasos (Foto: Yoo Yeon-seok / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES YOO YEON-SEOK?

Yoo Yeon-Seok es un actor surcoreano conocido por las películas “Re-encounter”, “Architecture 101″, “Whistle Blower” y “Mood of the Day”, así como por las series dramáticas “Gu Family Book”, “Reply 1994″ y “Warm and Cozy”.

3. ¿DESDE CUÁNDO LE GUSTA LA ACTUACIÓN?

Cuando cursaba el tercer año en la escuela secundaria, nació su amor por la actuación, por lo que se mudó de la provincia de Gyeongsang a Seúl acompañando a su hermano, quien estaba preparándose para la universidad. Ambos vivieron juntos cerca del distrito de Samseong-dong.

Él mantiene informado de todo lo que hace a sus seguidores (Foto: Yoo Yeon-seok / Instagram)

4. UN AMIGO LO AYUDÓ A PASAR UN CASTING

Una vez que concluyó el colegio, continuó sus estudios de actuación. Mientras se preparaba, se encontró con un amigo que iba a trabajar en el vestuario del personal de un director de cine, por lo que al notar que Yeon-Seok se parecía al actor Yoo Ji-tae, le comentó de una audición. Fue así que debutó como la versión joven del personaje de Ji-tae en la película “Oldboy” (2003).

5. CARRERA UNIVERSITARIA

Yoo estudió Artes de Cine en la Universidad Sejong, donde obtuvo su licenciatura.

El histrión siempre agradece a sus fans por el cariño que le brindan (Foto: Yoo Yeon-seok / Instagram)

6. CARRERA ACTORAL

Tras graduarse de la universidad, retomó su carrera como actor en 2008, año en el que comenzó a usar el nombre artístico recomendado por su agencia: Yoo Yeon-seok. Entre las producciones en las que participó están: “Gu Family Book”, “Romantic Doctor, Teacher Kim”, “The Accidental Narco”, “A Bloody Lucky Day”, “The Royal Tailor”, “The Beauty Inside”, “Mood of the Day”, por citar algunos.

7. PRESENTADOR

Yoo Yeon-Seok ha sido presentador de varios premios como de Blue Dragon Film Awards, consecutivamente de 2018 a 2021.