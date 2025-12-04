Ciudad de México.- La artista catalana Rosalía anunció este jueves las fechas de su próxima gira internacional para presentar su cuarto disco, ‘Lux’, que tendrá a distintas ciudades de México como destino, arrancando el 15 de agosto en Guadalajara (oeste) para continuar en Monterrey (norte) y concluir con dos fechas en la capital mexicana.

Rosalía confirma gira mundial “Lux Tour 2026”. (Foto: Instagram)

Según precisó la promotora Ocesa, Ciudad de México recibirá a la intérprete de ‘La Perla’ el 24 y 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, mientras que en el estado de Jalisco estará presentándose en la Arena VFG el día 15 y en la capital de Nuevo León en la Arena de Monterrey el 19 del mismo mes.

Además informó que para los clientes de Banco Banamex la preventa estará disponible el 10 de diciembre, y un día después se podrán adquirir las entradas en taquillas o a través de Ticketmaster.

Ocesa detalló que en Norteamérica y Latinoamérica, la gira ofrecerá “una variedad de diferentes paquetes y experiencias VIP para que los fans lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel”.

Rosalía hace historia con “LUX” como la primera artista con cinco debuts en la cima de Billboard. (Foto: Instagram)

“Los paquetes varían, pero incluyen boletos premium, acceso al lounge VIP previo al show, un paquete exclusivo de merch (mercancía), entrada anticipada y más”, agregó la promotora de eventos.

La noticia de la gira, que comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, es de las más esperadas de 2026 luego de que la cantautora española publicara ‘Lux’, producido por Live Nation, el 7 de noviembre de este año y se convirtiera en el disco más escuchado de una artista de habla hispana en la plataforma de Spotify.

Rosalía confirma gira mundial “Lux Tour 2026”. (Foto: Instagram)

Con este tour la compositora inaugurará su presentación más ambiciosa en solitario sobre los escenarios, ya que contará con una serie de 42 conciertos en arenas de 17 distintos países que presenciarán este cuarto disco considerado un éxito para medios veteranos en la música como ‘Rolling Stone’, que lo destacó como uno de los mejores del año.

La última vez que Rosalía estuvo en México fue en 2023, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital mexicana con el ‘Motomami World Tour’.

Tres años más tarde la artista, de 33 años, regresa con ‘Lux’, un proyecto musical que reúne talentos de la talla de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Orquesta Sinfónica de Londres y hasta la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.