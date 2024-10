“Agatha All Along” va llegando a su fin. La adictiva serie del MCU ha atrapado a miles de seguidores con su historia y el gran trabajo de sus intérpretes, por lo que más de uno está listo para disfrutar de su episodio 7. Pero, ¿sabes cómo ver el capítulo? Pues, en las siguientes líneas, te presento la fecha, la hora y el link en Disney Plus para que no te pierdas ningún detalle de su emisión. ¡Anda preparando un lugar en tu agenda!

Vale precisar que la serie de Disney Plus es la secuela de “WandaVision” y cuenta con las actuaciones principales de estrellas como Kathryn Hahn, Joe Locke, Debra Jo Rupp y Aubrey Plaza.

De esta manera, retomamos la historia de la infame Agatha Harkness, quien descubre que se ha quedado sin poderes después de que un sospechoso Jovencito (”Teen) gótico la libera de un hechizo deformado.

Así, nuestra protagonista se interesa en él cuando este le suplica que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, una serie de pruebas mágicas que, de sobrevivirlas, recompensan a la bruja con aquello que le hace falta.

Antes de continuar, mira el tráiler de la mitad de temporada de “Agatha All Along”:

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DEL EPISODIO 7 DE “AGATHA ALL ALONG”?

El episodio 7 de la serie del MCU promete continuar con más giros, sorpresas y revelaciones tras conocer un poco más sobre “Teen” en el anterior capítulo.

Así, esta entrega será crucial para la conclusión de la producción, dado que se lanza en su penúltima semana de emisión... antes de que sus dos capítulos finales se estrenen juntos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “AGATHA ALL ALONG”?

El episodio 7 de “Agatha All Along” llega a la plataforma de streaming Disney Plus el miércoles 23 de octubre del 2024. Este cuenta con la dirección de Jac Schaeffer y un guion escrito por Gia King y Cameron Squires.

Patti LuPone como Lilia Calderu en una escena de la serie "Agatha All Along" (Foto: Marvel Television)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “AGATHA ALL ALONG”?

El horario del lanzamiento del capítulo 7 de “Agatha All Along″ está programado para las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET). Es decir, varía de acuerdo al país en el que te encuentres, por lo que te recomiendo revisar la conversión horaria según tu territorio.

Hora de estreno según país:

Estados Unidos (PT): 6:00 p.m.

6:00 p.m. México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Guatemala: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Honduras: 7:00 p.m.

7:00 p.m. El Salvador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Nicaragua: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Panamá: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. República Dominicana: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del jueves 24 de octubre)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “AGATHA ALL ALONG”?

Para disfrutar de este y todos los episodios de “Agatha All Along″, debes contar con una suscripción activa al servicio de streaming Disney Plus. Con eso en consideración, puedes ingresar al link oficial de la producción.

LISTA DE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “AGATHA ALL ALONG”

A continuación, repasa los primeros capítulos de la serie:

Episodio 1. “Seekest Thou the Road”. En la pequeña ciudad de Westview, el caso de asesinato de la detective Agnes la lleva por un camino que lo cambia todo.

Episodio 2. "Circle Sewn with Fate / Unlock Thy Hidden Gate". Con viejos enemigos persiguiéndoles, Agatha y Teen reúnen un aquelarre desesperado para recorrer el Camino de las Brujas.

Episodio 3. "Through Many Miles of Tricks and Trials". El aquelarre se enfrenta a su primer juicio peligroso en The Witches' Road.

Episodio 4. "If I Can't Reach You, Let My Song Teach You". El aquelarre se enfrenta a su segundo juicio en el Camino de las Brujas.

Episodio 5. "Darkest Hour / Wake Thy Power". Con los enemigos acercándose, el aquelarre huye bajo la luz de una luna de sangre hacia la siguiente prueba espantosa.

Episodio 6. "Familiar by Thy Side". Teen es mucho más familiar de lo que parece y se revelan sus conexiones con el resto del aquelarre.

La magia y la fantasía son algunos de los elementos principales de la serie "Agatha All Along" (Foto: Marvel Television)