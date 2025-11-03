Aunque “Chainsaw Man” se ha convertido en el nuevo estándar del anime sangriento y visceral, hay otras producciones que van incluso más allá en su crudeza. Historias donde la desesperanza, la brutalidad y la decadencia humana son el verdadero monstruo. Si creías que Denji y Pochita eran lo más extremo que el anime podía ofrecer, prepárate para adentrarte en mundos mucho más perturbadores.

OTROS ANIMES QUE SON MÁS OSCUROS QUE “CHAINSAW MAN”

1. “Berserk”: el infierno tiene nombre propio

Si existe un anime que redefine el concepto de oscuridad, ese es “Berserk”. La historia de Guts, un mercenario marcado por la tragedia, no es solo una epopeya de fantasía medieval: es un viaje a lo más profundo del sufrimiento humano.

Entre traiciones, demonios y una violencia sin límites, el anime muestra que, en este universo, la esperanza es una ilusión. Cada batalla deja cicatrices más profundas que las heridas, y cada victoria se siente como una condena. “Berserk” no busca consuelo, solo verdad… una muy dolorosa.

"Berserk" es quizás más implacable como anime de fantasía oscura que "Chainsaw Man" (Foto: Crunchyroll)

2. “Devilman Crybaby”: el infierno empieza en el corazón

Masaaki Yuasa convirtió el clásico de Go Nagai en un poema apocalíptico donde los demonios no son los únicos que destruyen. “Devilman Crybaby” sigue a Akira, un chico demasiado empático para un mundo dominado por el miedo.

Su transformación en un “devilman” lo lanza a una guerra interna entre amor y monstruosidad. La violencia es desbordante, pero lo realmente devastador es la caída de la humanidad frente a su propio reflejo. No hay redención, solo un grito ahogado en medio del caos.

3. “Parasyte: The Maxim” – humanidad en descomposición

En “Parasyte: The Maxim”, el horror corporal se convierte en una metáfora del alma humana. Cuando un parásito alienígena ocupa la mano derecha del adolescente Shinichi, comienza una inquietante relación simbiótica. Cada combate sangriento revela una pregunta más profunda: ¿qué nos hace realmente humanos? A medida que la empatía de Shinichi se desvanece, el espectador comprende que el mayor miedo no es perder el cuerpo, sino perder el corazón.

Este anime sigue a Shinichi Izumi, un adolescente cuya mano derecha se convierte en el hogar de un parásito parlante llamado Migi (Foto: Netflix)

4. “Gantz”: el juego donde la muerte no tiene sentido

Pocas series muestran la crueldad con tanta frialdad como “Gantz”. Tras morir, un grupo de personas es resucitado por una esfera negra que los obliga a cazar criaturas grotescas en misiones suicidas. En este mundo, la vida es una moneda de cambio y la moral no tiene cabida. No hay héroes, solo supervivientes. “Gantz” no ofrece alivio ni esperanza: es una mirada brutal a la indiferencia del universo y a la violencia sin propósito.

5. “Blood-C”: dulzura antes del desmembramiento

“Blood-C” empieza como un anime inocente, casi encantador, con su protagonista Saya viviendo una vida escolar tranquila. Pero esa ilusión se quiebra en segundos cuando las noches se tiñen de rojo. La serie convierte lo cotidiano en una pesadilla, desmantelando cualquier sensación de seguridad. La violencia es tan explícita que roza lo experimental, y el contraste entre ternura y terror deja al espectador en un estado de confusión hipnótica.

