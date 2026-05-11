Tras el furor de “Heated Rivalry”, una nueva serie que mezcla el romance con el deporte llega a las pantallas. Se trata de “Off Campus”, la adaptación de la saga literaria “Kiss Me” de Elle Kennedy, la cual se suma al catálogo de Amazon Prime Video con su propio universo de jugadores de hockey y vida universitaria. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo ver este drama juvenil? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que el show televisivo nació de la saga ‘new adult’ de Kennedy, publicada entre el 2015 y el 2021, que convirtió a sus protagonistas en los favoritos de miles de lectores alrededor del mundo.

Además, la serie llega con ventaja: fue renovada para una temporada 2 antes de su estreno, algo que refleja la confianza de la plataforma en el material original y en la respuesta de la audiencia global.

Detrás de cámaras, la ficción está desarrollada por Louisa Levy, quien comparte la supervisión creativa con Gina Fattore y produce junto a Amazon MGM Studios y Temple Hill Entertainment, con la propia Elle Kennedy vinculada como productora del proyecto.

¿DE QUÉ TRATA “OFF CAMPUS”?

De acuerdo con Amazon, “Off Campus” narra la historia de Hannah Wells (Ella Bright), una estudiante de música reservada, y Garrett Graham (Belmont Cameli), la estrella del equipo de hockey de la ficticia Briar University.

Así, la trama arranca cuando Hannah necesita subir una nota en una clase clave, mientras Garrett se juega su futuro deportivo en ese mismo curso, lo que los lleva a un trato tan práctico como inesperado.

Y es que ella acepta ayudarlo a estudiar con tal de acercarse a su verdadero crush, Justin (Josh Heuston), otro jugador del equipo, y él se compromete a fingir que salen juntos para que ella llame la atención de ese tercero.

De esta manera, su acuerdo de “noviazgo falso” incluye ensayos de citas, muestras públicas de cariño y una convivencia forzada que empieza como estrategia... hasta que termina removiendo heridas del pasado y deseos que ninguno de los dos estaba listo para afrontar.

*Cabe resaltar que la primera temporada adapta “The Deal”, la novela que abre la saga de libros “Kiss Me” de Elle Kennedy.

MIRA EL TRÁILER DE “OFF CAMPUS”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OFF CAMPUS”?

En “Off Campus”, Ella Bright interpreta a Hannah Wells y Belmont Cameli le da vida a Garrett Graham, la pareja central de la historia.

El elenco principal lo completan:

Mika Abdalla como Allie Hayes

como Allie Hayes Antonio Cipriano como John Logan

como John Logan Jalen Thomas Brooks como John Tucker

como John Tucker Josh Heuston como Justin

como Justin Stephen Kalyn como Dean Di Laurentis

como Dean Di Laurentis Steve Howey como Phil Graham

como Phil Graham Khobe Clarke como Beau Maxwell

¿CÓMO VER “OFF CAMPUS”?

La primera temporada de “Off Campus” se estrena el miércoles 13 de mayo del 2026, con todos sus episodios disponibles desde el primer día en Amazon Prime Video.

Se trata de una temporada inicial de ocho capítulos, que llegan en lanzamiento simultáneo y, por lo tanto, permiten maratonear la serie sin esperas semanales.

Entonces, si no te quieres perder este drama romántico, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Off Campus", serie basada en la saga literaria "Kiss Me" de Elle Kennedy (Foto: Amazon MGM Studios)

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