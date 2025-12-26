Para alegría de los fans de “Heated Rivalry” (en español: “Más que rivales”), la adaptación de la saga literaria “Game Changers” de Rachel Reid ha confirmado que regresa a las pantallas con su segunda temporada. Pero, ¿qué se sabe al respecto? Pues, en esta nota, te cuento todos los detalles que se han revelado sobre la continuación de la historia de Ilya (Connor Storrie) y Shane (Hudson Williams) en HBO Max USA. ¡Sigue adelante con tu lectura!

Vale precisar que la primera entrega de la serie culminó con el reconocimiento privado de los sentimientos de ambos protagonistas.

Por lo tanto, se espera que los próximos episodios los muestren explorando las consecuencias de salir del clóset tanto en sus carreras como en sus vidas personales.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heated Rivalry”:

¿QUÉ CAMBIA EN LA TEMPORADA 2 DE “HEATED RIVALRY”?

Una de las mayores preocupaciones de los fans de la serie es si la convivencia doméstica de Ilya y Shane—que promete verse en la temporada 2—mataría la pasión entre ambos. Y la respuesta corta es NO.

En declaraciones para Variety, el creador Jacob Tierney explicó: “El sexo siempre será una parte importante, como lo es en cualquier relación romántica. Pero en realidad se trata de continuar con el progreso de lo que ocurre después del primer enamoramiento, lo que ocurre después de decidir que estás enamorado y cómo mantenerlo. Esa es una pregunta muy adulta: ‘Nos amamos, ¿y ahora qué? ¿Significa eso que todo es fácil?’. No, no lo es".

Es decir, aunque las escenas subidas de tono continuarán, la dinámica cambia: veremos escenas que reflejen la comodidad de una pareja establecida y ya no tanto la urgencia de lo prohibido.

LA TRAMA DE LA TEMPORADA 2 DE “HEATED RIVALRY”

Tal como te puedes imaginar, la temporada 2 de “Heated Rivalry” seguirá centrándose en la relación de Shane e Ilya.

Sin embargo, todo parece indicar que la trama integrará elementos de “The Long Game” y—posiblemente—arcos de “Common Goal”, ambos libros de la autora Rachel Reid.

Y sí, esto sugiere que el universo se expandirá más allá de la pareja principal: “Hay una gran riqueza en muchas de las historias, y los fans sabrán que Scott (François Arnaud) y Kip (Rob G.K.) tienen un papel muy importante en ‘Common Goal’. Están por todas partes. Aún no sé exactamente qué vamos a hacer, pero hay lugares a los que podríamos ir con ellos que sin duda me encantaría explorar”, agregó Jacob Tierney en su conversación con Variety.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “HEATED RIVALRY”?

Hasta el momento, no hay una fecha oficial del lanzamiento de la segunda entrega de “Heated Rivalry”.

No obstante, basándonos en los calendarios de rodaje actuales y la posproducción de los efectos de hockey (que requieren CGI y dobles de riesgo), los nuevos episodios no llegarían al streaming hasta finales del 2026 o en algún momento del 2027.

Cabe resaltar que el elenco principal está asegurado, por lo que se espera su regreso a las pantallas por todo lo alto. Y tú, ¿estás preparado?

Connor Storrie como Ilya Grigoryevich Rozanov y Hudson Williams como Shane Hollander en una escena del final de la primera temporada de la serie "Heated Rivalry" (Foto: Accent Aigu Entertainment / Crave)

