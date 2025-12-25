La serie centrada en el romance secreto entre dos estrellas del hockey sobre hielo se despide temporalmente de las pantallas. Y es que “Heated Rivalry” (en español: “Más que rivales”) llega al final de su primera temporada con el episodio “The Cottage”. Así, si no te lo quieres perder, esta nota es para ti. A continuación, te presento la fecha, la hora y el link en HBO Max USA para disfrutarlo sin problemas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que la producción se basa en la saga literaria “Game Changers” de la autora Rachel Reid y se ha consolidado como uno de los éxitos rotundos del 2025.

¿Una muestra de ello? Pues, su quinto episodio, titulado “I’ll Believe in Anything“, tiene un puntaje de 9/10 en IMDb... lo que ha hecho que sea comparado con el icónico capítulo “Ozymandias” de “Breaking Bad” y la calificación perfecta (10/10) que ostenta en el famoso portal.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Heated Rivalry”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “HEATED RIVALRY”?

El sexto episodio de la serie se estrena el viernes 26 de diciembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

Bajo el título “The Cottage”, este capítulo llega tras un momento catalizador en el episodio anterior, justo cuando Scott Hunter (François Arnaud) besó públicamente a Kip Grady (Rob G.K.)... lo que inspira a Ilya Rozanov (Connor Storrie) a contactar a Shane Hollander (Hudson Williams) y anunciar su visita a la cabaña.

Sin embargo, aunque ambos planeaban disfrutar de un momento de libertad en ese refugio, eventualmente deberán enfrentar decisiones difíciles que redefinirán su futuro y el significado de construir una vida juntos.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE “HEATED RIVALRY”?

Si bien el capítulo se estrena el viernes 26 de diciembre del 2025 a las 12:00 a.m. (ET), el cambio horario hace que algunos espectadores en Estados Unidos puedan verlo la noche del día anterior.

Horario de estreno según zona horaria:

Zona horaria Hora del Pacífico (PT) 9:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 10:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora Central (CT) 11:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Hora del Este (ET) 12:00 a.m. del viernes 26 de diciembre

Y aunque la serie todavía no se lanza de manera oficial en varios países hispanohablantes, aquí te dejo los horarios de estreno del final de temporada por si quieres buscar spoilers en las redes sociales.

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 11:00 p.m. del jueves 25 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 12:00 a.m. del viernes 26 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 1:00 a.m. del viernes 26 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 2:00 a.m. del viernes 26 de diciembre España 6:00 a.m. del viernes 26 de diciembre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE “HEATED RIVALRY”?

En Estados Unidos, recuerda que la producción es exclusiva de HBO Max, plataforma que requiere que cuentes con una suscripción activa para acceder a su contenido.

Este es el LINK OFICIAL del show televisivo.

Ten en cuenta que los planes actuales que se ofrecen en el país norteamericano son:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

Fuera de EE. UU., la serie se transmite en Crave (Canadá), HBO Max (Australia), Sky (Nueva Zelanda) y próximamente en Movistar Plus+ (España).

Además, se espera su lanzamiento vía HBO Max en Latinoamérica, en algún momento del 2026.

“HEATED RIVALRY”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 2?

La respuesta corta es SÍ. “Heated Rivalry” fue renovada para una segunda temporada... apenas dos semanas después de su estreno.

Cabe resaltar que el anuncio se realizó el pasado viernes 12 de diciembre del 2025. ¡Así que tendremos más de Ilya y Shane en pantalla!

Connor Storrie y Hudson Williams son los protagonistas de la imagen promocional del episodio 6 de la serie "Heated Rivalry" (Foto: Accent Aigu Entertainment / Crave)

