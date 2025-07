“Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam” (en su idioma original: “Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes“) es la docuserie de Netflix centrada en David Berkowitz, el infame asesino en serie que aterrorizó Nueva York en la década de los 70’s. Así, teniendo en cuenta que la producción se estrena el miércoles 30 de julio del 2025, ¿te gustaría conocer la verdadera historia del sujeto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que la serie documental de Netflix se compone de 3 episodios en total, los cuales abordan una de las persecuciones más intensas de la historia de Nueva York.

Y es que el programa reconstruye la frenética carrera de la policía para atrapar al “asesino del calibre 44″, mientras nos adentra en la perturbadora mente del propio David Berkowitz.

De esta manera, con testimonios de policías, periodistas y supervivientes, la serie analiza cómo el miedo se apoderó de las calles, alimentado por cartas crípticas, una prensa desbordada y un asesino que parecía estar en todas partes… o en ninguna.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam”:

LA VERDADERA HISTORIA DE DAVID BERKOWITZ

1. Los orígenes del asesino

David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Él fue dado en adopción por su madre biológica y, desde los primeros años de su vida, creció en un entorno inestable.

Así, desarrolló problemas emocionales y un complejo historial de comportamiento antisocial, incluyendo crueldad hacia los animales.

2. Los crímenes de David Berkowitz

Entre 1976 y 1977, Berkowitz cometió una serie de asesinatos en Nueva York, llegando a matar a seis personas e hiriendo a siete.

Usando un revólver calibre 44, él apuntaba principalmente a parejas jóvenes y mujeres, lo que generó pánico masivo en la ciudad.

3. Las cartas

En las cartas que le enviaba a la policía y la prensa, el hombre se refería a sí mismo como "Hijo de Sam“.

Mediante las misivas, él aseguraba estar influenciado por un demonio que le hablaba a través del perro de su vecino.

4. La captura del asesino

Berkowitz fue arrestado el 10 de agosto de 1977, tras una investigación que lo vinculó a un ticket de estacionamiento cerca de una escena del crimen.

Él confesó los asesinatos, inicialmente alegando posesión demoníaca, pero luego admitió que parte de su narrativa era exagerada.

5. ¿Dónde está ahora David Berkowitz?

En 1978, el asesino fue sentenciado a seis cadenas perpetuas. Por lo tanto, actualmente, permanece encarcelado en la Prisión Estatal de Attica.

Mientras cumple su condena, él se convirtió al cristianismo, participando en diversas actividades religiosas desde entonces.

El póster de "Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam", docuserie dirigida por Joe Berlinger (Foto: Netflix)

