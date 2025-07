Al terminar la tercera temporada de “El juego del calamar” me quedé con una mezcla de emociones: por un lado, satisfacción por un cierre impactante; por el otro, una inquietud que sigue dando vueltas a mi cabeza. Sí, tuvimos un final heroico con Gi-hun sacrificándose por un recién nacido, pero también nos quedamos con un montón de cabos sueltos que, a estas alturas, ya deberían haber sido resueltos. Y si eres tan fan como yo, seguro también estás repasando mentalmente algunas escenas y preguntándote: “¿y esto qué significó exactamente?”.

Y es que “Squid Game” no es solo la serie más vista de la historia de Netflix, sino también una de las que más ha jugado con nuestra paciencia (y nuestras emociones). Al final de la temporada 3, nos dejan una escena inquietante: In-ho entregándole a la hija de Gi-hun una fortuna millonaria, y luego viendo a una misteriosa reclutadora (interpretada por Cate Blanchett) jugando al ddakji… pero en un callejón de Los Ángeles. ¿Nos están preparando para algo más grande? ¿Una expansión global del juego? Las pistas están ahí, pero las respuestas, como siempre, brillan por su ausencia.

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SIN RESPONDER SOBRE “EL JUEGO DEL CALAMAR 3″

1. ¿Habrá una versión estadounidense de “El juego del calamar”?

Todo apunta a que sí. Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente un spin-off, los rumores sobre una producción llamada “Squid Game: America” dirigida por David Fincher son cada vez más fuertes. Y si a eso le sumamos el cameo de Cate Blanchett en Los Ángeles, es evidente que no se trató de una simple aparición. No sería una continuación, sino una historia completamente nueva ambientada en suelo estadounidense. ¿Se imaginan una versión del juego con niños jugando a “La cuerda”, “El escondite” o “Simón dice”? Lo cierto es que usar el ddakji coreano en suelo americano fue una elección simbólica… y misteriosa.

2. ¿Qué pasará ahora con In-ho?

Después de entregarle la fortuna de Gi-hun a su hija, In-ho desaparece. Lo último que sabemos es que está en Los Ángeles y ve a la reclutadora en acción. ¿Quiere detener los juegos fuera de Corea o simplemente está huyendo? La serie no lo aclara, pero su presencia allí puede indicar que tiene un nuevo rol: quizás como observador, quizás como alguien que busca redimirse o quizá como el líder en nuevas tierras. También cabe la posibilidad de que esté considerando contactar al testaferro estadounidense. Pero lo más fuerte de todo esto es que pareciera que In-ho no puede volver a Corea, y eso puede convertirlo en una pieza clave para lo que venga.

Lee Byung-hun interpreta a Hwang In-ho, el Líder, en "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

3. ¿Por qué la reclutadora estadounidense jugaba al ddakji?

Esto me dejó pensando un buen rato. Si el juego se traslada a Estados Unidos, ¿por qué no usar un juego infantil típico del país? La respuesta, creo, está en el simbolismo: el ddakji es una señal clara de que este nuevo juego no es algo independiente, sino parte del mismo sistema que ya conocemos. Es una forma de mostrarle a los fans que lo que viene no es una copia ni un reboot: es una expansión del mismo universo. Además, para In-ho (y para nosotros como audiencia), ver ese juego es reconocer de inmediato quiénes están detrás.

Cate Blanchett apareció al final de "El juego del calamar" como la reclutadora de los Estados Unidos. (Foto: Netflix)

4. ¿Qué quiso decir Gi-hun con su frase inconclusa sobre los humanos?

“Los humanos son…”, y luego, silencio. En el momento más épico, Gi-hun se detiene. Y, sinceramente, creo que no lo hizo por falta de palabras, sino porque sus acciones ya decían todo. Él, que sobrevivió a tres temporadas del juego más brutal que hemos visto, eligió sacrificarse por un bebé. Tal vez no necesitaba terminar la frase porque su acto final fue una definición de humanidad: compasión, valentía, redención. Aun así, todos nos quedamos con la espinita de saber cómo quería definirnos realmente.

Seong Gi-hun/ Jugador 456 (Lee Jung-jae) en la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (Foto: Netflix)

5. ¿Qué será del bebé de la jugadora 222?

In-ho se lo entrega a su hermano, Jun-ho, uno de los pocos personajes con verdadera integridad en toda la serie. ¿Lo adoptará? ¿Le pondrá nombre? Todo indica que sí, sobre todo porque Jun-ho, como Gi-hun, ha demostrado que su brújula moral está intacta. Pero lo más interesante es que esta recién nacido no solo hereda una fortuna: también hereda un legado. Es el símbolo de esperanza de toda la saga. Y si de verdad hay una continuación, esta niña podría tener un papel crucial en el futuro.

El bebé de la Jugadora 222 de "El Juego del Calamar" (Foto: Netflix)

6. ¿Qué hará la hija de Gi-hun con la fortuna?

Aquí hay una bomba que aún no ha explotado. Ga-yeong, la hija de Gi-hun, recibe una tarjeta dorada con acceso a millones… pero ni siquiera parece comprender el regalo. Ella vive con su madre y el nuevo esposo de esta, en una vida completamente alejada de la brutalidad de los juegos. La gran pregunta es: ¿se quedará con la fortuna? ¿La rechazará? ¿La usará para el bien? Aquí hay espacio para mucho drama y, quién sabe, quizás para una nueva historia.

7. ¿Por qué Gyeong-seok no denunció el Juego del Calamar?

Este personaje sobrevive sin ganar, y aún así, no dice nada. Cualquiera de nosotros habría corrido a la policía, pero él vuelve a su trabajo en el parque de diversiones como si nada hubiera pasado. Tal vez sea por miedo, tal vez porque se siente cómplice. Sea como sea, su silencio es uno de los vacíos más grandes del final, y una pieza que podría jugar un papel importante si alguna vez deciden retomar la historia.

Lee Jin-wook como Gyeong-seok (246) en una escena de "El juego del calamar" (Foto: Netflix)

8. ¿Se acabaron de verdad los juegos del calamar en Corea?

En teoría, sí. La isla fue destruida, hubo intervención de las autoridades y Gi-hun dio su vida para que eso sucediera. Pero ya lo vimos: la historia no termina en Corea. El juego sigue vivo, y ahora se mueve hacia otras partes del mundo. Como decía antes, apagar un incendio no significa que el barrio esté a salvo si el fuego ya se expandió. La pregunta ahora no es si los juegos terminaron, sino si alguien podrá detenerlos globalmente.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.