Si ya viste la tercera y última temporada de “El juego del calamar” (“Squid Game“ en inglés), probablemente aún estés asimilando lo que pasó con Seong Gi-hun/ Jugador 456 (Lee Jung-jae) en el último episodio de la aclamada serie surcoreana de Netflix y lo que significa la escena final del drama creado por Hwang Dong-hyuk. Pero si estás buscando otras series para maratonear, te comparto una pequeña lista con los títulos similares que puedes encontrar en la plataforma de streaming de la N roja.

La opción más obvia es el reality “El juego del calamar: El desafío”, que aunque no tiene muertes dramáticas, conserva la emoción de ver a los jugadores llevar al límite sus habilidades para ganar un premio increíble de 4.56 millones de dólares. ¿Cuáles son las otras producciones?

SERIES DE NETFLIX QUE DEBES VER TRAS EL FINAL DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

1. El juego del calamar: El desafío

El reality “El juego del calamar: El desafío” contó con 456 jugadores que compitieron por US$4,56 millones. Se emitió en 2023 y contó con diez episodios, producidos por Nicola Brown, Tim Harcourt, John Hay, Toni Ireland, Anna Kidd, Stephen Lambert, Louise Peet, Nia Yemoh y Stephen Yemoh.

Sinopsis: “456 jugadores reales participarán en un concurso dotado con un premio que le cambiaría la vida a cualquiera: 4 560 000 dólares. Mientras compiten en diversos juegos inspirados en la serie original —y en otros retos sorprendentes—, tendrán que recurrir a sus dotes estratégicas, gestionar alianzas y demostrar su coraje mientras sus rivales van siendo eliminados.”

El último episodio de “El juego del calamar: El desafío” se emitió el 6 de diciembre de 2023, después de la entrevista realizada a los finalistas (Foto: Netflix)

2. The 8 Show

Escrita y dirigida por Han Jae-rim, “The 8 Show” es una serie surcoreana de Netflix que fue descrita como una mezcla entre “El juego del Calamar” y “El Hoyo”. Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee, Park Jung-min, Lee Yul-eum, Park Hae-joon, Lee Joo-young, Moon Jeong-hee y Bae Seong-woo son los protagonistas.

Sinopsis: “Ocho personas encerradas en un misterioso edificio de ocho plantas participan en un tentador pero peligroso concurso en el que van ganando dinero a medida que pasa el tiempo.”

Lee Yul-eum es una de las ocho estrellas de esta serie coreana "The 8 Show", escrita y dirigida por Han Jae-rim (Foto: Netflix)

3. 3 %

Creada por Pedro Aguilera, “3 %” es una serie de suspenso y ciencia ficción brasileña de Netflix que está protagonizada por Bianca Comparato y João Miguel. Tiene cuatro temporadas y 33 episodios.

Sinopsis: “Thriller postapocalíptico ambientado en el Brasil de un futuro próximo, donde unos pocos elegidos deben superar una intensa y competitiva selección para entrar en una sociedad privilegiada.”

4. Estamos muertos

Basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun, “Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una serie coreana de Netflix, escrita por Chun Sung-il y dirigida por Lee JQ y Kim Nam-Su cuenta con doce episodios de 40 minutos de duración y tiene como protagonistas a Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

Sinopsis: “Unos estudiantes atrapados en un instituto invadido por zombis deben enfrentarse a situaciones increíblemente peligrosas mientras buscan la forma de que los rescaten.”

“Estamos muertos” (“All of Us Are Dead” en inglés) es una serie coreana de Netflix que se basa en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun (Foto: Netflix)

5. Alice in Borderland

“Alice in Borderland” (“Imawa no Kuni” en su idioma original) es una serie japonesa de Netflix basada en el manga homónimo de Haro Aso, dirigida por Shinsuke Sato y protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya. Tiene dos temporadas y 16 episodios.

Sinopsis: “Arisu (Kento Yamazaki) y Usagi (Tao Tsuchiya) quieren desentrañar el misterio de Borderland para volver al mundo real. Por el camino se encuentran con sus amigos, enemigos y con el cerebro del ‘juego’, en un lugar que parece ser la clave para resolver el enigma. Cuando reúnan todas las cartas, ¿lograrán regresar al mundo real?”

"Alice in Borderland" es una serie japonesa dirigida por Shinsuke Sato. Está protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya (Foto: Netflix)

"Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

