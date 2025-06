Si ya terminaste de ver la tercera temporada de “El juego del calamar” en Netflix, probablemente aún estés procesando todo lo que pasó y no es para menos porque a mí me dejó con la mente dando vueltas por cada uno de los sucesos finales que vimos. No solo por la intensidad de los juegos y el giro emocional de los personajes, sino también por los pequeños detalles que aparecen en escenas clave y que, si no estás prestando mucha atención, podrían pasarte por alto.

Lo cierto es que esta temporada, la más ambiciosa y oscura de toda la serie, está repleta de mensajes ocultos, guiños simbólicos y referencias que aportan más profundidad a la historia. Algunas de esas referencias pude notarlas mientras vi la serie, pero otras no. Por eso me puse a revisar algunos momentos y encontré cosas que, la verdad, me sorprendieron. Aquí te cuento cuáles son esos huevos de pascua que probablemente no viste y que le dan un nuevo significado a muchos momentos.

REFERENCIAS EN LA TERCERA TEMPORADA DE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

1. Frases en latín en las paredes

Uno de los detalles más sutiles —y a la vez más potentes— aparece justo antes del último juego, cuando los nueve jugadores restantes comparten una cena formal. Mientras se preparan, el dormitorio revela escritos en las paredes que antes estaban ocultos detrás de las camas. En una de esas paredes se puede leer “HODIE MIHI”, y en otra, “CRAS TIBI”.

Ambas forman la frase en latín “hodie mihi, cras tibi”, que significa “hoy yo, mañana tú”. Esta frase solía inscribirse en lápidas durante la Edad Media y habla de la fragilidad de la vida. En el contexto de “Squid Game”, cobra un significado brutal: cualquiera puede ser el siguiente en morir, y no hay forma de predecirlo.

Como recordaremos, en la primera temporada de la serie también había mensajes ocultos en las paredes del gran dormitorio. En aquella oportunidad se podía ver dibujos que reflejaban cuáles iban a ser los juegos, algo que los participantes pudieron haber visto para sacar ventaja, pero no fue así.

2. Advertencias en coreano escondidas en el juego del escondite

En la ronda del escondite, que terminó siendo una de las más impactantes de la temporada, hay otra referencia importante. Mientras los jugadores se dividen entre cazadores y escondidos, se muestra una pared detrás del jugador número 333 con una frase escrita en coreano: “사람 조심 바보”, que se traduce como “Cuidado con la gente, idiota”.

Esa advertencia, aunque parezca una broma, resulta muy certera. El personaje termina involucrándose en una masacre innecesaria con el jugador número 124, eliminando a más competidores de los necesarios. Esto cambia el rumbo del juego y demuestra que, en este mundo, la amenaza más grande no es el sistema, sino las decisiones humanas.

3. El reloj marcando las 4:56

Otro momento que probablemente se te escapó es el del reloj durante la misma ronda del escondite. Justo antes de que el jugador 456 mate al 388, el cronómetro detrás de él marca las 4:56. Es decir, s+u mismo número en su abrigo.

Puede parecer una coincidencia, pero en una serie donde todo tiene un propósito, ese número funciona como una referencia directa al propio protagonista. Es un momento simbólico: cuando el jugador 456 cruza una línea moral que había intentado no cruzar antes. Se convierte en parte del sistema que tanto había querido destruir.

Seong Gi-hun es interpretado por el actor, premio Emmy, Lee Jung-jae, quien es el participante 456 desde a primera temporada de "El juego del calamar" (Foto: Netflix).

4. El homenaje a Kang Sae-byeok

Uno de los momentos más emotivos de esta temporada es el homenaje indirecto a la jugadora número 067 (HoYeon Jung), una de las favoritas del público desde la primera entrega. Ella no regresa como tal, pero sí lo hace una figura que parece reflejarla: Kang No-eul (Park Gyu-young), una desertora norcoreana convertida en guardia vestida de rosa.

Los nombres tampoco son casualidad. “Sae-byeok” se traduce como “amanecer del río” y “No-eul” como “atardecer en el río”. Es como si este nuevo personaje fuese una versión reflejada, o tal vez una continuación espiritual del legado de 067. Para mí, ese paralelismo fue uno de los guiños más sutiles pero conmovedores de toda la temporada.

Jung Ho-Yeon interpreta a Kang Sae-Byeok bajo el número 067 (Foto: Netflix)

5. La carpeta de los “jugadores de la lista negra”

En una escena que parece pasar desapercibida, pero es muy reveladora, Kang No-eul se infiltra en la sala de archivos del Maestro del Juego. Entre todas las carpetas etiquetadas como “Archivos Calamar 2024”, hay una en el extremo izquierdo que tiene un rótulo que dice “jugadores de la lista negra” en coreano.

Aunque el personaje no abre esa carpeta, su sola presencia abre un montón de posibilidades: ¿Quiénes están allí? ¿Qué hicieron para ser considerados peligrosos o indeseables por el sistema? Es un pequeño detalle que sugiere que hay mucho más por descubrir dentro del universo “Squid Game”.

6. La chaqueta del número 456

Y, por último, un símbolo que se repite desde la primera temporada: la famosa chaqueta numerada. En la temporada original, el jugador número 001 le da su chaqueta al número 456 como un gesto de confianza (o manipulación, como luego descubrimos). En esta última entrega, vemos al propio 456 envolviendo con su chaqueta a un bebé… la hija de 222.

Es un gesto cargado de significado: ahora él es quien protege, quien se sacrifica, y quien representa lo poco que queda de humanidad en medio de la masacre. Es una imagen que, al menos para mí, cierra el círculo emocional de su personaje.

El bebé de la Jugadora 222 de "El Juego del Calamar" (Foto: Netflix)

