La segunda temporada de “Gen V” continúa su escalada con el quinto capítulo, titulado “Los niños no están bien”, que se estrena en los próximos días en Amazon Prime Video. El avance reciente sugiere que la trama dará un giro dramático: Marie, Jordan y Emma emprenden una misión para llegar a Cate, quien aparece retenida en un lugar llamado Elmira por orden del misterioso Dean Cipher.

FECHA Y HORA DE ESTRENO DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

¿Cuándo y a qué hora se estrena? El episodio 5 llega el miércoles 1 de octubre a la medianoche hora del Pacífico (12:00 a.m. PT), que equivale a las 03:00 a.m. ET y a las 02:00 a.m. en Lima (Perú). Prime Video publica nuevos episodios semanalmente los miércoles durante esta tanda. Marca tu calendario: la temporada tiene ocho capítulos y la programación seguirá hasta el 22 de octubre.

Field trip next week!! pic.twitter.com/V2g5ZFEHY3 — GEN V (@genv) September 27, 2025

CALENDARIO DE LANZAMIENTO DE LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”

Episodio 1 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre Episodio 2 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre Episodio 3 : 17 de septiembre

: 17 de septiembre Episodio 4 : 24 de septiembre

: 24 de septiembre Episodio 5 : 1 de octubre

: 1 de octubre Episodio 6 : 8 de octubre

: 8 de octubre Episodio 7 : 15 de octubre

: 15 de octubre Episodio 8: 22 de octubre

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

Si quieres ver la temporada 2 de “Gen V”, solo debes hacer clic en este enlace. Eso sí: necesitarás una suscripción activa. Actualmente, Prime Video tiene un costo de US$14,99 al mes o US$139 al año si se combina con Amazon Prime completo. También existe la opción de contratar únicamente el servicio de streaming por US$8,99 al mes.

La segunda temporada de "Gen V" se estrenó el 17 de septiembre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ MUESTRA EL TRAILER DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “GEN V”?

El clip oficial anticipa una especie de “excursión” con claras intenciones de rescate: Marie, Jordan y Emma se movilizan hacia Elmira para intentar sacar a Cate, pero la promo deja entrever que la misión será tensa y que Cipher —interpretado por Hamish Linklater— tiene planes propios que complicarán todo. El adelanto se publicó a finales de septiembre como empujón promocional antes del lanzamiento del capítulo.

El capítulo está acreditado como escrito por Lauren Greer y suma a las caras conocidas de la serie: Jaz Sinclair (Marie), Lizze Broadway (Emma), London Thor & Derek Luh (Jordan), Maddie Phillips (Cate) y Asa Germann (Sam), entre otros regresos y nuevas incorporaciones propias de la segunda temporada. Además, el arco conecta directamente con elementos del universo de “The Boys”, lo que eleva las apuestas y las expectativas.

¿Qué tono y qué esperar sin spoilers? Tras el regreso de los estudiantes a Godolkin y la llegada de Cipher como nuevo “mentor”, la temporada alterna entre humor negro, violencia explícita y un drama de supervivencia que explora las consecuencias del poder. En este episodio, la mezcla que funcionó en anteriores capítulos —acción trepidante más tensión moral— parece intensificarse con una misión que podría cambiar el mapa de alianzas dentro de la escuela.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.