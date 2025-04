Últimamente, entre todo el ruido de series nuevas, me encontré con una joyita que no esperaba. La empecé a ver sin saber mucho, solo por recomendaciones que me salieron en redes sociales. Al segundo capítulo, ya me había atrapado. No porque sea trágica sin sentido, sino porque es honesta y profunda. Tiene esa calidez que hace que hasta los silencios digan mucho.

Y lo más lindo es que no necesita grandes efectos ni vueltas complicadas. Solo se apoya en lo más poderoso que tenemos: los sentimientos y toque de comedia por momentos. Ese amor de toda una vida, que se mantiene intacto a pesar del tiempo, la distancia o incluso la muerte. Si alguna vez pensaste en lo que pasaría si pudieras reencontrarte con esa persona especial en otra vida... esta serie es para ti.

La serie de la que te hablo se llama “Hasta que el cielo nos reúna” (o Heavenly Ever After en inglés). Es una producción surcoreana que está dando muchísimo de qué hablar en Netflix, y no es para menos. Tiene solo 12 capítulos, pero cada uno está tan bien hecho que se siente como una pequeña película. Además, se transmite también en Corea del Sur a través de JTBC, lo que muestra el nivel de producción y lo importante que es allá también.

¿DE QUÉ TRATA LA SERIE?

La historia gira en torno a Lee Hae-sook, una mujer de 80 años que, al morir, llega a una oficina celestial donde puede elegir su apariencia para la otra vida. Ella decide conservar su aspecto actual, el que tenía cuando su esposo le decía que estaba más hermosa que nunca. Pero al reencontrarse con él, Ko Nak-joon, descubre que él ha optado por su versión joven, lo que crea una disonancia visual y emocional entre ambos. Aun así, él sigue siendo el mismo hombre que la amó toda su vida.

La serie es una mezcla delicada entre fantasía, drama y toques de comedia. Lo que más me impactó fue la forma en que aborda temas como la vejez, la dignidad, la identidad, y el amor más allá de la apariencia física. Incluso hay una tercera persona que aparece y empieza a generar ciertos conflictos... pero mejor no te adelanto nada más.

Ko Nak-joon (Son Suk-ku) y Lee Hae-sook (Kim Hye-ja) en la serie surcoreana "Hasta que el cielo nos reúna" (Foto: Netflix) ×

ELENCO DE LA SERIE

Te dejo acá a los protagonistas que dan vida a esta historia tan hermosa:

Kim Hye-ja como Lee Hae-sook

Son Suk-ku como Ko Nak-joon

Han Ji-min como Som-yi

Lee Jung-eun como Lee Young-ae

Chun Ho-jin como el director del centro

Ryu Deok-hwan como el Pastor

Cada uno de ellos tiene una actuación increíble. En serio, Kim Hye-ja transmite tanto solo con una mirada que no hace falta ni diálogo.

Lee Hae-sook (Kim Hye-ja) y Ko Nak-joon (Son Suk-ku) en la serie surcoreana "Hasta que el cielo nos reúna" (Foto: Netflix) ×

¿CÓMO VER LA SERIE?

“Hasta que el cielo nos reúna” está disponible en Netflix desde el 19 de abril de 2025. Solo necesitas una suscripción activa en la plataforma y listo, ya puedes empezar a verla. Los episodios se están estrenando cada fin de semana, así que también tiene ese gustito especial de ir esperando el siguiente capítulo y comentarlo con amigos o familia.

Si estás en Corea del Sur, también puedes verla por JTBC los sábados y domingos a las 22:30 (KST).

FECHAS DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO

Episodio 1: 19 de abril.

Episodio 2: 20 de abril.

Episodio 3: 26 de abril.

Episodio 4: 27 de abril.

Episodio 5: 3 de mayo.

Episodio 6: 4 de mayo.

Episodio 7: 10 de mayo.

Episodio 8: 11 de mayo.

Episodio 9: 17 de mayo.

Episodio 10: 18 de mayo.

Episodio 11: 24 de mayo.

Episodio 12: 25 de mayo.

TRÁILER DE LA SERIE DE NETFLIX

El tráiler ya está disponible en la misma plataforma de Netflix. Te recomiendo mucho verlo antes de empezar la serie, porque transmite perfectamente la atmósfera tierna, nostálgica y mágica que tiene. Ya desde ese primer vistazo, entiendes que lo que vas a ver es diferente. Es de esas historias que llegan cuando más las necesitas.