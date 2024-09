El manga de “Jujutsu Kaisen” se despide como uno de los shonen más destacados y exitosos de la última década. El final de la historia de Gege Akutami, en el capítulo 271, fue anunciado en agosto, un episodio antes de que culminara la batalla contra Ryomen Sukuna en Shinjuku. De esta manera, en las últimas semanas, se ha visto el anticlímax de la ficción japonesa, con un recuento de daños y retos para los hechiceros tras la victoria sobre el Rey de las Maldiciones.

Desde 2018, “Jujutsu Kaisen” cautivó a los lectores de todo el mundo con una historia de hechiceros, técnicas malditas y un trío de protagonistas que, con el pasar de los episodios, parecían no tener posibilidades de sobrevivir.

Una de las principales características de este manga fue que ningún personaje tenía un lugar fijo, incluso el más fuerte, como se vio con la conclusión de la pelea entre Satoru Gojo y Sukuna. Todo parecía inclinarse para un final agridulce.

Y así ha sido, pues la pelea contra Kenjaku y Sukuna dejó muchas bajas entre los personajes más queridos por el fandom, como Gojo, Choso y Nanami. Después de tantas tragedias, Akutami le dio a sus lectores un cierre sin sobresalto e incluso nostálgico.

El manga de “Jujutsu Kaisen” apareció por primera vez en 2018 y ha vendido 100 millones de copias (Foto: Shueisha)

¿CUÁL ES EL LINK OFICIAL PARA LEER EL FINAL DEL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

El episodio final de “Jujutsu Kaisen” se podrá leer a través de la página oficial de Manga Plus de Shueisha. Se puede acceder, de manera gratuita, a través del portal web, sin necesidad de suscribirse. Este es el link oficial para leer el capítulo 271 de la historia de Gege Akutami.

Dicha plataforma también tiene su versión de aplicativo para dispositivos móviles y se puede descargar sin ningún costo a través de Play Store. El episodio estará disponible a nivel internacional, con traducción al inglés, español, francés, portugués, entre otros idiomas.

También puedes leer los últimos tres episodios del manga, para que hagas un repaso de lo que ha sucedido tras la batalla de los hechiceros contra Sukuna en Shinjuku. Si todavía no has empezado el manga, puedes hacerlo en Manga Plus con los primeros tres capítulos.

¿CUÁNDO SALE EL ÚLTIMO EPISODIO DEL MANGA DE “JUJUTSU KAISEN”?

De acuerdo a la información oficial de Manga Plus, el episodio 271 de “Jujutsu Kaisen” estará disponible en la plataforma virtual a partir del domingo 29 de septiembre. Sin embargo, el anuncio oficial de Shueisha señaló que el último capítulo del manga aparecería el lunes 30. Las fechas del portal pueden variar según la decisión de la publicación japonesa.