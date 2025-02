CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en el libro homónimo de Bárbara Anderson y en la lucha de la periodista argentina por ayudar a su hijo, “Los dos hemisferios de Lucca” (“Lucca’s World” en inglés) narra la historia de una madre que emprende un viaje emocional a la India con toda su familia para probar una terapia experimental que podría reactivar las conexiones en el cerebro de su hijo que tiene parálisis cerebral. ¿Qué pasó con los protagonistas de la película mexicana de Netflix dirigida por Mariana Chenillo a partir del guion de Javier Peñalosa y Chenillo?

Bárbara (Bárbara Mori) y Andrés (Juan Pablo Medina) esperan con entusiasmo la llegada de su primer hijo, pero una complicación durante el parto deja graves secuelas. A pesar de los primeros pronósticos esperanzadores, la lesión de Lucca le provocó parálisis cerebral con episodios de epilepsia muy frecuentes. No obstante, su madre busca cualquier manera para lograr la mejoría de su pequeño.

La pareja ha probado distintas terapias, pero ninguna representa un avance significativo. No obstante, los protagonistas de “Los dos hemisferios de Lucca” no se dan por vencidos y hacen malabares entre sus responsabilidades laborales y como padres. Durante una entrevista, Bárbara se entera de un tratamiento experimental que le da una pequeña esperanza.

Bárbara (Bárbara Mori) convence a Andrés (Juan Pablo Medina) de apostar por el tratamiento experimental en la película mexicana "Los dos hemisferios de Lucca" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LOS DOS HEMISFERIOS DE LUCCA”?

Después de que Lucca sufre un episodio de epilepsia y termina hospitalizado, el Dr. Ricardo Jaramillo se pone en contacto con Bárbara y Andrés para informarles sobre el tratamiento experimental con la máquina llamada Cytotron, solicitarles los informes médicos de Lucca y enviarles el presupuesto.

Andrés no está convencido de la efectividad del tratamiento, pero Bárbara lo convence de intentarlo por el bien de su hijo. Otro obstáculo es el dinero que necesitan para realizar el viaje a la India. Además de no tener el dinero necesario, tienen varias deudas, así que resuelven hipotecar su departamento.

Antes de que puedan seguir adelante con sus planes para el viaje, el Dr. Ricardo Jaramillo le informa que por el momento no puede utilizar la máquina en niños. Una vez más, Bárbara no se rinde y lucha hasta conseguir que acepten tratar a su hijo. La familia llega a la India a pesar de que Lucca sufre un episodio de epilepsia tras el vuelo a París.

Cuando están cerca de completar el tratamiento que dura 28 días, Bárbara siente que la estafaron porque no ve ninguna mejoría en su hijo. No obstante, tras un episodio de epilepsia que los lleva al hospital, Lucca desarrolla el reflejo de succión, lo que representa un gran progreso.

Bárbara (Bárbara Mori) le agradece al Dr. Kumar (Danish Husain) por ayudar a su hijo en la película mexicana "Los dos hemisferios de Lucca" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS DOS HEMISFERIOS DE LUCCA”?

¿Qué pasó con Bárbara y su familia?

Después de los avances de Lucca, la familia finalmente conoce al Dr. Kumar (Danish Husain), quien los acompaña en las siguientes sesiones y es testigo de los progresos del paciente. Cuando los protagonistas de “Los dos hemisferios de Lucca” regresan a México, el niño logra avances en el habla.

El Dr. Kumar espera volver a ver a Lucca en un año, pero su familia ya no dispone de los medios para otro viaje. Bárbara sugiere vender el departamento, pero esta vez Andrés no cede. En busca de una solución, la madre habla con el médico de su hijo para que el hospital consiga una de las máquinas y realice las primeras pruebas. En medio de su lucha descubre que la información que le dio el Dr. Ricardo Jaramillo era mentira.

Aunque el tratamiento funciona, Jaramillo lo utilizó para conseguir dinero de patrocinadores para una supuesta clínica en Estados Unidos. Bárbara realiza una investigación y envía un correo electrónico a los inversores del Cytotron, lo que obliga a Jaramillo a aceptar los ensayos clínicos en México. No obstante, solo se utilizará en pacientes con cáncer y artritis. A pesar de que su hijo no se beneficiará, Bárbara acepta que no siempre puede ganar la batalla.

Al final de “Los dos hemisferios de Lucca”, Bárbara también consigue liberarse de la culpa que ha sentido desde el nacimiento de su primer hijo. Cuando el médico le explica que ella sufrió un paro cardiaco durante el parto y que fue un milagro que madre e hijo se salvaran, comprende que no fue su culpa.

Además, recibe una llamada del Dr. Kumar, quien la invita a volver a la India para que Lucca reciba el tratamiento por segunda vez. En los créditos se revela que Lucca está terminando la escuela primaria con su hermano Bruno y que lleva cinco años sin sufrir episodios de epilepsia. También ha aprendido a caminar y a hablar.

Lucca (Julián Tello) logra grandes avances tras el tratamiento en la película mexicana "Los dos hemisferios de Lucca" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “LOS DOS HEMISFERIOS DE LUCCA”?

“Los dos hemisferios de Lucca” está disponible en Netflix desde el 31 de enero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la conmovedora película solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Si te gustó esta nota sobre “Los dos hemisferios de Lucca”, te puede interesar más contenido de series y películas de Netflix que puedes encontrar en Mag: